Prime Video tiene una de las mejores y más espectaculares películas de acción de Mel Gibson y es un éxito en el mundo, se trata de Sangre de mi sangre.
Prime Video: Mel Gibson se lleva todo puesto con la película de acción más atrapante del año
Prime Video tiene una de las mejores y más espectaculares películas de acción de Mel Gibson y es un éxito en el mundo
Sangre de mi sangre es la mejor película de Mel Gibson en años, ¿por qué? Porque tanto el argumento como las escenas de acción están hechas a la medida del actor de Arma Mortal , conociendo su personaje arquetipo, la imagen del actor de los últimos tiempos, y la explosión de violencia que sólo Gibson puede descargar en pantalla.
Lydia, una joven de 16 años, es acusada de haber robado una fortuna a un cártel, pero en realidad es una trampa fraguada por su novio traficante.
La chica tiene que escapar con el único aliado que tiene en el mundo: su padre, un eterno fracasado, antiguo motero rebelde y ex presidiario, que se verá en la obligación de vincularse nuevamente con un pasado del que huía para poder salvarla.
Prime Video: de qué trata la película Sangre de mi sangre
Link (Mel Gibson) se gana la vida haciendo tatuajes en la misma caravana donde habita, en una pequeña comunidad depauperada en que los vecinos se protegen los unos a los otros para no recaer en el alcoholismo.
Su vecino, el bueno de William H. Macy, se ocupa de que no se meta en problemas. Link hace tiempo que dejó de buscarlos. Su personaje es el de un hombre que se ha concedido una segunda oportunidad sin renegar de sus orígenes.
Su sobriedad, no solo en relación con el alcohol, le impide recrearse en el victimismo y no presume de un sentimiento trágico de la vida que le otorgue una pátina de carisma.
Hasta que aparece su hija adolescente, Lydia (Erin Moriarty), a la que daba por perdida. Ella sí anda metida en un lío gordo.
Prime Video: reparto de la película Sangre de mi sangre
- Mel Gibson
- Erin Moriarty
- Diego Luna
- William H. Macy
- Thomas Mann
- Ryan Dorsey