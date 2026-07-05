Prime Video tiene la serie turca que es sensación por su dramatismo

Su hija pequeña Ece es el mayor apoyo de la viuda, su otra hija Hazan no se lleva bien con su madre y la ausencia de su padre le afecta cada día.

Ece sigue los pasos de su madre y se mueve por varios lugares para conseguir ser famosa y rica. Su vida cambia cuando conocen a una respetada familia que viven en una lujosa mansión.

Prime Video: de qué trata la serie La señora Fazilet y sus hijas

Fazilet Hanim, quien siempre ha querido volverse millonaria, vive en un barrio humilde con sus hijas. Tras la muerte de su esposo, decide calmar su ira con el mundo usando a sus hijas para salir de la miseria en la que pasan sus días.

Ece, su hija más joven, es el apoyo más grande de Fazilet para alcanzar la fama y el dinero. Sin embargo, Hazan, la mayor de las hermanas, no tiene intenciones de ayudarla, puesto que sufre una pena enorme y nunca podrá perdonarla por la muerte de su padre.

Prime Video: reparto de la serie La señora Fazilet y sus hijas

Nazan Kesal como Fazilet Çamkran

Deniz Baysal como Hazan Çamkran Egemen

Çalar Erturul como Yaz Egemen / Mehmet Yldz

Mahir Günray como Hazm Egemen

Tolga Güleç como Gökhan Egemen

Afra Saraçolu como Ece Çamkran Egemen

Tráiler de la serie La señora Fazilet y sus hijas