Prime Video tiene uno de los mejores catálogos de series turcas y una de ellas es esta apasionante historia de drama, familia y amor, se trata de La señora Fazilet y sus hijas.
Prime Video tiene la serie turca que es sensación por su dramatismo
Prime Video tiene uno de los mejores catálogos de series turcas y una de ellas es esta apasionante historia de drama, familia y amor
La señora Fazilet es la protagonista de esta historia, y es una mujer muy egoísta y egocéntrica para la cual el dinero y el poder es lo principal. Fazilet vive con sus hijas una vida modesta y su sueño no cumplido es hacerse rica.
La muerte del marido y padre sacude la ya afectada economía de la familia y se ve obligada a vivir en una casa muy pequeña, considerando su vida un fracaso.
Su hija pequeña Ece es el mayor apoyo de la viuda, su otra hija Hazan no se lleva bien con su madre y la ausencia de su padre le afecta cada día.
Ece sigue los pasos de su madre y se mueve por varios lugares para conseguir ser famosa y rica. Su vida cambia cuando conocen a una respetada familia que viven en una lujosa mansión.
Prime Video: de qué trata la serie La señora Fazilet y sus hijas
Fazilet Hanim, quien siempre ha querido volverse millonaria, vive en un barrio humilde con sus hijas. Tras la muerte de su esposo, decide calmar su ira con el mundo usando a sus hijas para salir de la miseria en la que pasan sus días.
Ece, su hija más joven, es el apoyo más grande de Fazilet para alcanzar la fama y el dinero. Sin embargo, Hazan, la mayor de las hermanas, no tiene intenciones de ayudarla, puesto que sufre una pena enorme y nunca podrá perdonarla por la muerte de su padre.
Prime Video: reparto de la serie La señora Fazilet y sus hijas
- Nazan Kesal como Fazilet Çamkran
- Deniz Baysal como Hazan Çamkran Egemen
- Çalar Erturul como Yaz Egemen / Mehmet Yldz
- Mahir Günray como Hazm Egemen
- Tolga Güleç como Gökhan Egemen
- Afra Saraçolu como Ece Çamkran Egemen