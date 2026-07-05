Cómo eliminar a las cucarachas de tu casa en poco tiempo y usando un chorro de cerveza

Las cucarachas se mueven guiadas por el olfato y se sienten irresistiblemente atraídas por los azúcares y los aromas de la fermentación. El olor a cebada y levadura de la cerveza actúa como el imán perfecto.

La cerveza es un atrayente perfecto para las cucarachas.

Una vez que se acercan al líquido, las cucarachas caen en la trampa de la cual ya no pueden salir. Para armar la trampa, necesitas un frasco de vidrio alto o una botella de plástico cortada.

Una vez que tengas los ingredientes, el paso a paso es el siguiente:

Colocá un chorro generoso de cerveza en el fondo del recipiente. Untá la parte interna del cuello del frasco con un poco de vaselina o aceite de cocina. Esto hará que las paredes queden resbaladizas. Dejá la trampa por la noche en los lugares estratégicos donde suelen aparecer estas plagas, como abajo de la bacha de la cocina, detrás de la heladera o cerca de las rejillas.

Al intentar alcanzar el líquido, los insectos resbalarán hacia el fondo y quedarán atrapados. Es un método limpio, seguro para las mascotas y que te permitirá ver resultados en muy poco tiempo, devolviéndole la tranquilidad a tu hogar sin venenos de por medio.