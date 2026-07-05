La aparición de cucarachas en el hogar se transforma, rápidamente, en una de las plagas más molestas y difíciles de combatir. Frente a esto, las góndolas ofrecen mil productos químicos, pero el bolsillo y el cuidado del medio ambiente obligan a buscar alternativas.
Cómo eliminar a las cucarachas de tu casa en poco tiempo y usando un chorro de cerveza
Si quieres eliminar a las cucarachas de tu casa, puedes usar un chorro de cerveza para solucionar el problema. Todos los detalles, en la nota
Lo que pocos saben es que la solución definitiva puede estar guardada en la heladera y que basta con apenas un chorro de cerveza para terminar con el problema.
Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de cerveza
El truco de la cerveza es un remedio casero que gana terreno por su efectividad y su bajísimo costo. No hace falta comprar una marca premium ni mucho menos; esa lata que quedó abierta de la última juntada con amigos puede servir a la perfección.
Las cucarachas se mueven guiadas por el olfato y se sienten irresistiblemente atraídas por los azúcares y los aromas de la fermentación. El olor a cebada y levadura de la cerveza actúa como el imán perfecto.
Una vez que se acercan al líquido, las cucarachas caen en la trampa de la cual ya no pueden salir. Para armar la trampa, necesitas un frasco de vidrio alto o una botella de plástico cortada.
Una vez que tengas los ingredientes, el paso a paso es el siguiente:
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Colocá un chorro generoso de cerveza en el fondo del recipiente.
Untá la parte interna del cuello del frasco con un poco de vaselina o aceite de cocina. Esto hará que las paredes queden resbaladizas.
Dejá la trampa por la noche en los lugares estratégicos donde suelen aparecer estas plagas, como abajo de la bacha de la cocina, detrás de la heladera o cerca de las rejillas.
Al intentar alcanzar el líquido, los insectos resbalarán hacia el fondo y quedarán atrapados. Es un método limpio, seguro para las mascotas y que te permitirá ver resultados en muy poco tiempo, devolviéndole la tranquilidad a tu hogar sin venenos de por medio.