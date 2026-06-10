La presencia de cucarachas en el hogar es una de las pesadillas más comunes y desagradables, sobre todo porque estos son insectos que se multiplican a una velocidad alarmante. En plena temporada, los temerosos deben saber que pueden fabricar distintas trampas caseras para evitar sorpresas en su casa.
La trampa definitiva y barata para eliminar cucarachas: sólo necesitas un producto dulce
Con un producto dulce, puedes eliminar a las cucarachas de tu casa. Descubre cómo hacer esta efectiva trampa casera
Estas plagas son atraídas principalmente por cuatro factores en el hogar: comida (especialmente dulces, grasas y almidones), fuentes de agua, humedad y lugares oscuros y cálidos donde puedan esconderse y reproducirse.
La trampa definitiva y barata para eliminar cucarachas en casa
El enemigo número uno de estos insectos no es un aerosol costoso, sino la leche condensada. Este producto lácteo posee un aroma dulce y una textura densa que resulta una atracción irresistible para las cucarachas.
Sin embargo, para que este elemento casero funcione es necesario combinarlo con un elemento que es letal para ellas: el ácido bórico, polvo que puedes encontrar en cualquier farmacia.
A diferencia de los sprays comunes que solo matan a los insectos que tocan, este método genera un "efecto dominó". Las cucarachas se alimentan del dulce, regresan a su nido y terminan contagiando a toda la colonia, poniendo fin al problema de plagas en tu casa.
Aunque es un método muy eficaz para combatir plagas, el ácido bórico es tóxico si se ingiere. Si tienes niños o mascotas en tu casa, asegúrate de colocar esta trampa en lugares inaccesibles, como grietas y electrodomésticos pesados.
Este truco comenzará a dar resultados en apenas 24 o 48 horas. En el caso de que no funcione, lo mejor será que te contactes con un exterminador para solucionar el problema de raíz.
Paso a paso: cómo preparar esta trampa casera
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Ingredientes: dos cucharadas de ácido bórico y la cantidad necesaria de leche condensada.
Preparación: en un recipiente desechable, mezcla ambos ingredientes utilizando guantes. Añade la leche condensada poco a poco hasta obtener una pasta con consistencia similar a la plastilina.
Aplicación: diseña pequeñas bolitas con la masa (del tamaño de un garbanzo) y colócalas en los puntos críticos de la cocina, detrás de la heladera, cerca de las tuberías o debajo de las tuberías.