La trampa definitiva y barata para eliminar cucarachas: sólo necesitas un producto dulce

Sin embargo, para que este elemento casero funcione es necesario combinarlo con un elemento que es letal para ellas: el ácido bórico, polvo que puedes encontrar en cualquier farmacia.

A diferencia de los sprays comunes que solo matan a los insectos que tocan, este método genera un "efecto dominó". Las cucarachas se alimentan del dulce, regresan a su nido y terminan contagiando a toda la colonia, poniendo fin al problema de plagas en tu casa.

leche condensada1.jpg La leche condensada es el principal atrayente en esta trampa.

Aunque es un método muy eficaz para combatir plagas, el ácido bórico es tóxico si se ingiere. Si tienes niños o mascotas en tu casa, asegúrate de colocar esta trampa en lugares inaccesibles, como grietas y electrodomésticos pesados.

Este truco comenzará a dar resultados en apenas 24 o 48 horas. En el caso de que no funcione, lo mejor será que te contactes con un exterminador para solucionar el problema de raíz.

Paso a paso: cómo preparar esta trampa casera