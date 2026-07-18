Los 5 objetos que no debes dejar en tu jardín si no quieres que se llene de cucarachas

Muchas veces, sin darnos cuenta, creamos el hábitat perfecto para diferentes plagas en nuestros espacios al aire libre. Eliminar ciertos elementos de tu jardín puede ser la clave para reducir la cantidad de insectos y roedores que terminan merodeando por el interior de tu casa. A continuación, repasamos qué elementos debes retirar de inmediato para mantener tu exterior libre de amenazas.
1. Restos orgánicos
Los montones de hojas húmedas, recortes de césped y compost son refugios ideales que conservan un alto nivel de humedad. Para evitar las plagas, debes alejar estos restos, guardarlos en contenedores especializados y mantener la superficie de la tierra siempre despejada.
2. Parrillas sucias
Dejar grasa o comida en la parrilla es una invitación irresistible para múltiples insectos y roedores. Limpia cada zona después de usarla para no sumar más elementos atrayentes al exterior y cubre el asador siempre que no esté en uso.
3. Leña apilada
Muchos insectos prefieren los espacios estrechos y protegidos. Si apilas madera en tu jardín, asegúrate de elevarla construyendo un soporte básico y de alejarla lo más posible de las paredes de tu casa.
4. Cajas de cartón
A las cucarachas les encanta el pegamento de estos objetos y utilizan su estructura ondulada para esconderse y poner sus huevos. Es preferible desechar el cartón rápidamente y cambiar el almacenamiento exterior a recipientes de plástico bien sellados.
5. Cubos de basura sin tapa hermética
Un bote de basura mal cerrado es un festín descontrolado para cualquier tipo de roedor o insecto. Revisa que las tapas ajusten perfectamente para evitar que las sobras de comida humana y los envoltorios atraigan visitantes no deseados.
Mantener el orden exterior es fundamental para evitar la proliferación de plagas en el hogar. Revisa esta lista periódicamente y asegúrate de eliminar u ordenar estos focos problemáticos para disfrutar de un entorno más limpio y seguro.