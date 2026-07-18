Los 5 objetos que no debes dejar en tu jardín si no quieres que se llene de cucarachas

3. Leña apilada

Muchos insectos prefieren los espacios estrechos y protegidos. Si apilas madera en tu jardín, asegúrate de elevarla construyendo un soporte básico y de alejarla lo más posible de las paredes de tu casa.

4. Cajas de cartón

A las cucarachas les encanta el pegamento de estos objetos y utilizan su estructura ondulada para esconderse y poner sus huevos. Es preferible desechar el cartón rápidamente y cambiar el almacenamiento exterior a recipientes de plástico bien sellados.

5. Cubos de basura sin tapa hermética

Los cubos de basura que se encuentren en el jardín deben tener un cierre hermético.

Un bote de basura mal cerrado es un festín descontrolado para cualquier tipo de roedor o insecto. Revisa que las tapas ajusten perfectamente para evitar que las sobras de comida humana y los envoltorios atraigan visitantes no deseados.

Mantener el orden exterior es fundamental para evitar la proliferación de plagas en el hogar. Revisa esta lista periódicamente y asegúrate de eliminar u ordenar estos focos problemáticos para disfrutar de un entorno más limpio y seguro.