La calle argentina que homenajea a un presidente al que tildaban de "mufa"

Para quienes no conocen su recorrido, reconocer esta avenida es posible porque en su camino aparecen la Facultad de Derecho de la UBA, la Floralis Genérica, el Museo Nacional de Bellas Artes, el MALBA, el Jardín Japonés, el Planetario Galileo Galilei y los Bosques de Palermo.

Sin embargo, pese a esta curiosidad lingüística única y su bello entorno porteño, la calle está rodeada por una fama popular inquietante.

Por qué a esta avenida porteña la tildan de "mufa"

José Figueroa Alcorta fue el único argentino que ocupó la titularidad de los tres poderes del Estado y es recordado por ese récord difícil de igualar. Fue vicepresidente de Manuel Quintana y allí presidió el Senado.

La presidencia de Figueroa Alcorta coincidió con un período de fuerte modernización del país y con algunos sucesos desafortunados.

Luego asumió el Poder Ejecutivo, gobernando la Argentina entre 1906 y 1910. Años después, en 1915, fue designado ministro de la Corte Suprema de Justicia y llegó a presidir el máximo tribunal desde 1929 hasta su muerte.

Pero pese a su carrera presidencial y su peso institucional, quedó asociado a una leyenda urbana que aún se comenta hasta el día de hoy: la de ser un presidente “mufa” o “yeta”.

La historia vincula su figura con una sucesión de muertes, desgracias políticas e incidentes ocurridos durante su vida pública, especialmente desde que debió reemplazar a Manuel Quintana tras su fallecimiento en 1906.

En su mando presidencial, además, murieron figuras de enorme peso político como Carlos Pellegrini, Luis Sáenz Peña, Miguel Juárez Celman y Bernardo de Irigoyen y sucedieron otros eventos desafortunados como la inauguración de un puente que terminó arrasado por el agua, lo que alimentó aún más la fama de "presidente mufa".