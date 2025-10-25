La avenida argentina que es la primera de Latinoamérica y transformó al país: estuvo inspirada en París  

avenida de mayo (1) El trazado de la Avenida de Mayo empezó a pensarse en 1884, el mismo año en el que se demolió la vieja recova y se creó la Plaza de Mayo, pero llevó diez años el proceso de apertura.

Su trazado unió dos puntos clave de la ciudad: la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo, y el Congreso Nacional, creando un eje cívico monumental. Con una extensión de once cuadras y una arquitectura que combina estilos neoclásico, art nouveau y ecléctico, la avenida se transformó rápidamente en símbolo de progreso y sofisticación.

Un hito para Latinoamérica

Hasta finales del siglo XIX, ninguna ciudad de América Latina contaba con una avenida de estas dimensiones ni con una planificación tan ambiciosa.

Por eso, la Avenida de Mayo fue reconocida como la primera avenida del continente, anticipando el crecimiento urbano de la región y convirtiéndose en modelo para otras capitales latinoamericanas.

Además, fue una de las primeras calles porteñas en contar con iluminación eléctrica, subterráneos (en 1913, con la Línea A) y edificios de más de cinco pisos, lo que la posicionó como símbolo de modernidad.

A lo largo de los años, la Avenida de Mayo ha sido escenario de desfiles, manifestaciones, celebraciones y acontecimientos políticos que marcaron la historia nacional de Argentina.

avenida de mayo La Avenida de Mayo fue declarada Lugar Histórico Nacional, con sus Bares Notables y sus maravillosos edificios, reúne grandes atractivos.

Por esas veredas argentinas caminaron intelectuales, artistas y presidentes, y en sus cafés se gestaron debates culturales y movimientos literarios, especialmente durante el auge del Café Tortoni, inaugurado en 1858 y aun en pie.

Curiosidades de la Avenida de Mayo