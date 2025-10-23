Orgullo nacional: el invento que revoluciona los desplazamientos urbanos y demuestra la creatividad argentina

Hay inventos que pasan desapercibidos, pero que cambian el rumbo de la vida porque la hacen más fácil y rápida. Hace un tiempo surgió un invento que transformó la forma en que las personas viajan por la ciudad, van a trabajar o a la escuela.
Existe una larga lista de personalidades argentinas reconocidas por su ingenio y creatividad a la hora de inventar soluciones. En esta nota te contamos sobre un invento nacional, que surgió de la mano de argentinos en su suelo natal, argentinos residentes en otros países o incluso, extranjeros que encontraron en nuestro territorio la inspiración para innovar.
En realidad este invento argentino no fue una máquina sofisticada ni un hallazgo espectacular, pero su impacto en el mundo es incuestionable. Se trata del colectivo o el "bondi", el medio de transporte más utilizado en Argentina.
Colectivo: el invento argentino que cambió la forma de viajar
El colectivo nació en Buenos Aires a fines de la década de 1920, gracias a un grupo de taxistas que buscaban una forma más económica y práctica de transportar pasajeros. Hoy es el medio más utilizado en el país y un orgullo nacional.
Pocos lo saben, pero el colectivo es un invento 100% argentino. El grupo de taxistas decidió implementar un recorrido fijo, anunciándolo con un cartel en la parte delantera y permitiendo subir a más de un pasajero. Por esa época, las personas usaban el tren, el tranvía y el subte, cuyos pasajes eran mucho más económicos que los de los taxis, por lo que los choferes de estos vehículos padecían una baja considerable de pasajeros.
Y allí es donde a raíz de esa preocupación y con el objetivo de aumentar sus ganancias, idearon la posibilidad de subir a más de un pasajero y cobrarle una tarifa personal de acuerdo al recorrido.
La historia cuenta que, en septiembre de 1928, varios choferes de taxi comenzaron a ofrecer viajes compartidos entre Plaza Primera Junta y Lacarra y Rivadavia, cobrando una tarifa mucho más baja por pasajero. Estos primeros recorridos, realizados en automóviles adaptados, fueron el inicio del transporte colectivo de pasajeros, conocido popularmente como “bondi", "micro".
La idea tuvo un éxito inmediato. En cuestión de meses, el nuevo servicio se expandió por toda la ciudad y fue imitado en otras provincias. Con el tiempo, los vehículos fueron creciendo, se enumeraron del 1 al 69, se incorporaron paradas fijas, recorridos regulares y tarifas establecidas.
Años más tarde, su tamaño siguió modificándose, al igual que el funcionamiento de las ventanillas, la venta de boletos y el sistema de puertas. También se modificaron los chasis, donde la compañía Mercedes Benz monopolizaría el mercado. Los antiguos colectivos con motor delantero dejarían paso a los frontales modernos y, más tarde, a los colectivos bajos con acceso para personas con movilidad reducida y a los dobles con fuelle central.