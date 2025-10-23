Orgullo nacional: el invento que revoluciona los desplazamientos urbanos y demuestra la creatividad argentina

Colectivo: el invento argentino que cambió la forma de viajar

colectivo El colectivo argentino fue el primer transporte urbano de su tipo en el mundo, antecediendo a los autobuses modernos y sirviendo de modelo para otros países de América Latina.

El colectivo nació en Buenos Aires a fines de la década de 1920, gracias a un grupo de taxistas que buscaban una forma más económica y práctica de transportar pasajeros. Hoy es el medio más utilizado en el país y un orgullo nacional.

Pocos lo saben, pero el colectivo es un invento 100% argentino. El grupo de taxistas decidió implementar un recorrido fijo, anunciándolo con un cartel en la parte delantera y permitiendo subir a más de un pasajero. Por esa época, las personas usaban el tren, el tranvía y el subte, cuyos pasajes eran mucho más económicos que los de los taxis, por lo que los choferes de estos vehículos padecían una baja considerable de pasajeros.

Y allí es donde a raíz de esa preocupación y con el objetivo de aumentar sus ganancias, idearon la posibilidad de subir a más de un pasajero y cobrarle una tarifa personal de acuerdo al recorrido.

La historia cuenta que, en septiembre de 1928, varios choferes de taxi comenzaron a ofrecer viajes compartidos entre Plaza Primera Junta y Lacarra y Rivadavia, cobrando una tarifa mucho más baja por pasajero. Estos primeros recorridos, realizados en automóviles adaptados, fueron el inicio del transporte colectivo de pasajeros, conocido popularmente como “bondi", "micro".

colectivo (1) Hoy, casi un siglo después, los colectivos siguen siendo el medio de transporte más elegido por los argentinos, con miles de unidades circulando diariamente en todo el país.

La idea tuvo un éxito inmediato. En cuestión de meses, el nuevo servicio se expandió por toda la ciudad y fue imitado en otras provincias. Con el tiempo, los vehículos fueron creciendo, se enumeraron del 1 al 69, se incorporaron paradas fijas, recorridos regulares y tarifas establecidas.

Años más tarde, su tamaño siguió modificándose, al igual que el funcionamiento de las ventanillas, la venta de boletos y el sistema de puertas. También se modificaron los chasis, donde la compañía Mercedes Benz monopolizaría el mercado. Los antiguos colectivos con motor delantero dejarían paso a los frontales modernos y, más tarde, a los colectivos bajos con acceso para personas con movilidad reducida y a los dobles con fuelle central.