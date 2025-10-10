El helicóptero: el invento argentino que cambio el mundo de la aviación

Raúl Pateras creador del helicoptero Raúl Pateras voló el primer helicóptero de la historia en el año 1916 en Buenos Aires y lo patentó el 21 de febrero de 1920, en España.

Pocos lo saben, pero uno de los inventos más revolucionarios del siglo XX tuvo sello argentino. En 1916, Raúl Pateras Pescara de Castelluccio, un ingeniero e inventor nacido en Adrogué, Buenos Aires, realizó el primer vuelo en helicóptero de la historia, sentando las bases para el desarrollo de estas aeronaves que hoy forman parte fundamental del transporte, la medicina y la defensa en todo el mundo.

Pateras Pescara fue un ingeniero multifacético de nacionalidad argentina, italiana y francesa, apasionado por la mecánica, los motores y los compresores. Desde joven se interesó por el desafío de crear una máquina capaz de elevarse verticalmente sin necesidad de una pista de despegue.

Su primer prototipo voló en Buenos Aires en 1916, convirtiéndose en un hecho histórico para la ingeniería aeronáutica. Posteriormente, Pescara continuó perfeccionando su diseño en Europa, especialmente en España, donde registró varias patentes pioneras.

helicoptero Argentina es pionera en muchas cosas. Inventos como la birome, el Bypass y el Magiclick fueron producto de mentes nacionales. Algo que quizá no es muy conocido es que el primer vuelo de la historia en helicóptero fue realizado por un argentino.

De Da Vinci a Pateras Pescara: del sueño al vuelo

Aunque Leonardo da Vinci ya había imaginado un artefacto similar al helicóptero en el siglo XV, su diseño nunca llegó a volar. Pasaron más de 400 años hasta que un argentino transformó ese sueño en realidad.

El helicóptero de Pescara fue el primero en conseguir despegue, vuelo y aterrizaje controlado, marcando el inicio de una nueva era para la aviación mundial. Su trabajo fue tan influyente que ingenieros de distintos países replicaron y mejoraron sus modelos, inspirándose en sus principios de aerodinámica y control.

Gracias a su ingenio, Raúl Pateras Pescara es considerado uno de los padres del helicóptero moderno. Su aporte fue clave para el desarrollo posterior de los modelos que hoy se utilizan en rescate, transporte, agricultura y exploración.

Si hay algo que caracteriza a los argentinos es el orgullo de ser creativos e ingeniosos. Este invento es digo de ser difundidos y reconocidos como industria nacional.