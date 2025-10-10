Inicio Sociedad Invento
Argentinidad al palo: el invento argentino que sorprende al mundo y demuestra la creatividad nacional

Un invento argentino creado entre 1916 y 1920, muy revolucionario, transformó la forma en que las personas viajan y se interconectan con el mundo

Martina Baiardi
Hay inventos que pasan desapercibidos, pero que cambian el rumbo de la vida porque la hacen más fácil y rápida. En la década de los 90, surgió un invento que transformó el cómo nos relacionamos con el resto del mundo y como nos movemos en él. No fue una máquina sofisticada ni un hallazgo espectacular, pero su impacto en el mundo es incuestionable.

Existe una larga lista de personalidades argentinas reconocidas por su ingenio y creatividad a la hora de inventar soluciones. En esta nota te contamos sobre un invento nacional, que surgió de la mano de argentinos en su suelo natal, argentinos residentes en otros países o incluso, extranjeros que encontraron en nuestro territorio la inspiración para innovar.

Raúl Pateras Pescara, ingeniero argentino, logró en 1916 cambiar para siempre la aviación mundial creando el helicóptero.

El helicóptero: el invento argentino que cambio el mundo de la aviación

Raúl Pateras creador del helicoptero
Raúl Pateras voló el primer helicóptero de la historia en el año 1916 en Buenos Aires y lo patentó el 21 de febrero de 1920, en España.

Pocos lo saben, pero uno de los inventos más revolucionarios del siglo XX tuvo sello argentino. En 1916, Raúl Pateras Pescara de Castelluccio, un ingeniero e inventor nacido en Adrogué, Buenos Aires, realizó el primer vuelo en helicóptero de la historia, sentando las bases para el desarrollo de estas aeronaves que hoy forman parte fundamental del transporte, la medicina y la defensa en todo el mundo.

Pateras Pescara fue un ingeniero multifacético de nacionalidad argentina, italiana y francesa, apasionado por la mecánica, los motores y los compresores. Desde joven se interesó por el desafío de crear una máquina capaz de elevarse verticalmente sin necesidad de una pista de despegue.

Su primer prototipo voló en Buenos Aires en 1916, convirtiéndose en un hecho histórico para la ingeniería aeronáutica. Posteriormente, Pescara continuó perfeccionando su diseño en Europa, especialmente en España, donde registró varias patentes pioneras.

helicoptero
Argentina es pionera en muchas cosas. Inventos como la birome, el Bypass y el Magiclick fueron producto de mentes nacionales. Algo que quizá no es muy conocido es que el primer vuelo de la historia en helicóptero fue realizado por un argentino.

De Da Vinci a Pateras Pescara: del sueño al vuelo

Aunque Leonardo da Vinci ya había imaginado un artefacto similar al helicóptero en el siglo XV, su diseño nunca llegó a volar. Pasaron más de 400 años hasta que un argentino transformó ese sueño en realidad.

El helicóptero de Pescara fue el primero en conseguir despegue, vuelo y aterrizaje controlado, marcando el inicio de una nueva era para la aviación mundial. Su trabajo fue tan influyente que ingenieros de distintos países replicaron y mejoraron sus modelos, inspirándose en sus principios de aerodinámica y control.

Gracias a su ingenio, Raúl Pateras Pescara es considerado uno de los padres del helicóptero moderno. Su aporte fue clave para el desarrollo posterior de los modelos que hoy se utilizan en rescate, transporte, agricultura y exploración.

Si hay algo que caracteriza a los argentinos es el orgullo de ser creativos e ingeniosos. Este invento es digo de ser difundidos y reconocidos como industria nacional.

