Adiós al traductor: el invento con el que puedes hablar múltiples idiomas en un segundo

El invento con el que puedes hablar múltiples idiomas

Los auriculares W, también llamados Timekettle W4 Pro, traducen en tiempo real hasta 40 idiomas y 93 acentos, utilizando inteligencia artificial para resumir y transcribir conversaciones, siendo un asistente personal que facilita la comunicación global tanto en persona como en línea.

En concreto, esta tecnología es capaz de traducir 42 idiomas y 95 acentos distintos con un sistema totalmente simple: el estuche trae dos auriculares, uno para cada persona que participa en la charla. Con solo colocárselos, ambos pueden comenzar a hablar en su idioma nativo y escuchar la traducción instantánea del otro.

Si los auriculares se usan en conjunto, los dispositivos se pueden usar en conjunto para que el teléfono actúe como micrófono y traduzca cualquier mensaje recibido.

Según la compañía que diseñó la tecnología, el nivel de precisión de este invento es del 98%, y es ideal para ambientes ruidosos. Como si fuese poco, la inclusión de la inteligencia artificial lo hace distintos a otras producciones anteriores.

En el caso de que no tengas internet, son trece los idiomas que pueden utilizarse. Ahora, las personas que viajan seguido pueden comunicarse de manera efectiva y sin esfuerzo.

El precio de esta tecnología

Al ser un invento revolucionario, el precio de estos auriculares no es para nada accesible, aunque puedes conseguir otros modelos mucho más económicos.

Considerados uno de los modelos más avanzados, estos auriculares de Timekettle ofrecen traducción de alta precisión. A partir de octubre de 2025, el precio ronda los 449,00 dólares, según la página del fabricante.