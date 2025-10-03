Luis Petri y Emir Félix coincidieron en la campaña y escucharon los problemas de la industria del vino

La mirada de Luis Petri: exportaciones y aranceles internacionales

Petri Acovi Luis Petri en la reunión con los dirigentes de Acovi y los otros dos candidatos al Congreso, Álvaro Martínez y Pamela Verasay. Foto: redes sociales

Petri, candidato de LLA + Cambia Mendoza, sostuvo que la vitivinicultura mendocina debe potenciarse como plataforma exportadora. “Mendoza representa el 70% de la producción nacional. Creemos que hay que incrementar las exportaciones y eso se logra, entre otras cosas, con tratados de libre comercio y acuerdos que abran mercados”, expresó el actual ministro de Defensa.

También destacó el rol gravitante del cooperativismo en la actividad. “El mundo cooperativo tiene una influencia fundamental por la cantidad de pequeños productores que nuclea y por las fuentes de trabajo que proporciona”, señaló durante el encuentro encabezado por el presidente de Acovi, Fabián Ruggeri, y el gerente de la entidad, Nicolás Vicchi.

La visión de Emir Félix: crisis interna y riesgo para la industria

Felix Acovi Emir Félix con directivos de Acovi. Foto: Prensa Emir Félix

Por su parte, Emir Félix, candidato del Frente Justicialista Mendoza, planteó una mirada crítica sobre el presente del sector y la macroeconomía. “El panorama es muy crítico y nos tenemos que poner todos a trabajar para encontrar una salida. La macroeconomía nos está golpeando muy fuerte”, afirmó.

Félix subrayó la caída del consumo interno y la falta de competitividad para exportar como dos de los principales problemas. "Esto realmente está castigando a la industria. La situación es grave y pensamos darle la visibilidad que corresponde. Con Milei el vino mendocino está en peligro”, remarcó.

El rol de Acovi y los desafíos de la vitivinicultura

En ambas reuniones, los dirigentes de Acovi hicieron hincapié en el aporte del modelo asociativo como herramienta para sostener a los productores frente a la crisis.

Además, entregaron a los candidatos un documento con propuestas estratégicas que incluyen la defensa del capital de trabajo, el fortalecimiento de la sostenibilidad y la búsqueda de nuevas salidas comerciales, como la ley de jugos naturales que podría abrir alternativas a la uva excedente.

La vitivinicultura es la principal actividad económica de Mendoza y concentra alrededor del 70% de la producción nacional. En ese contexto, tanto Petri como Félix coincidieron en que el futuro del sector vitivinícola debe ocupar un lugar central en la agenda legislativa, más allá de las diferencias políticas.