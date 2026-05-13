Mendoza se encuentra en una etapa de "sala de espera" donde los ciudadanos toleran el ajuste macroeconómico nacional, pero son implacables con la gestión provincial. Según el último informe de DC Consultores, el gobernador Alfredo Cornejo sufre un fuerte desgaste, alcanzando el 61,9% de imagen negativa frente al 38,1% de positiva.
Luis Petri y Daniel Vila encabezan una encuesta y a Cornejo le fue mal
Una encuesta revela un fuerte reclamo social hacia la gestión provincial, con 61,9% de imagen negativa para Alfredo Cornejo. Sorpresiva aparición del empresario Daniel Vila
Solo el 7,2% de los encuestados siente que su economía mejora por mérito exclusivo de Cornejo.
La insatisfacción estructural se refleja en que el 44,8% de los mendocinos señala el crecimiento desparejo y la pobreza en el Gran Mendoza como la principal cuenta pendiente. A esto se suma que el 39,7% le perdió la confianza al rumbo de la provincia y el 22,4% afirma que nunca le tuvo confianza. Este escenario configura un modelo que cruje severamente en áreas vitales como la salud y la seguridad.
Ante la caída de los liderazgos tradicionales, la encuesta planteó un escenario proyectivo consultando qué político podría sacar campeón a la Selección si renuncia Scaloni. Luis Petri -actual diputado nacional y ex ministro de Defensa de Javier Milei, que asoma como posible candidato a gobernador para enfrentar a los postulantes oficialistas de Cornejo- arrasó en este rubro con el 34,5% de las preferencias, logrando capitalizar de lleno el reclamo social de orden.
El factor empresarial de Daniel Vila y la medición de los intendentes
En el segundo lugar de la medición proyectiva se posicionó Daniel Vila con el 18,7% de los votos. La figura del empresario, actual presidente de Grupo América y del club Independiente Rivadavia (La Lepra) -equipo campeón de la Copa Argentina que se encuentra disputando la Copa Libertadores-, refleja a un electorado agotado de la política tradicional que busca en el sector privado el pragmatismo y las soluciones que no encuentra en el Estado.
Muy cerca de Vila aparece Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza, con el 17,2% de las preferencias. El jefe comunal se consolida como el perfil más sano del tablero, ostentando la imagen positiva más alta de todo el sondeo (62,5%) y operando como un "solucionador" sin fricción ideológica. En un marcado contraste, el gobernador Alfredo Cornejo apenas logró reunir un 10,6% en esta simulación de liderazgo, evidenciando estadísticamente su desgaste de gestión.
Más atrás en las preferencias ciudadanas se ubicaron distintos referentes opositores y líderes territoriales. Matías Stevanato, intendente de Maipú por el Partido Justicialista y claro opositor al oficialismo de Cornejo, alcanzó el 12,7%. Por su parte, Celso Jaque, actual intendente de Malargüe, obtuvo el 4,2%. Finalmente, los hermanos Félix, dirigentes que se intercalan la intendencia de San Rafael desde hace años, cerraron la nómina con el 2,1% de los sufragios.
Demanda de orden a Alfredo Cornejo: el "modelo Bukele" y las obras urgentes
La inseguridad se ha transformado en uno de los motores centrales del descontento ciudadano hacia la administración provincial de Alfredo Cornejo. Frente a este escenario de tensión en las calles, el 34,3% de los encuestados exige la implementación de medidas asimilables al "modelo Bukele", reclamando penas más duras y mano dura sin medias tintas. Al mismo tiempo, un 40% enfoca su exigencia en la necesidad de mayor presencia policial, capacitación y herramientas de modernización para combatir el delito.
En el terreno del desarrollo y la infraestructura, los mendocinos le imponen un fuerte freno de mano a la política tradicional, priorizando las urgencias sobre los proyectos a largo plazo. Si bien un 44,6% sigue considerando importante hacer obra pública por sus réditos a futuro, una contundente mayoría combinada prefiere la resolución de los conflictos básicos: el 30,4% exige resolver viejos problemas primero, mientras que el 25% demanda resolver lo estrictamente inmediato.
Para la confección de este informe, DC Consultores desplegó una precisa ficha técnica metodológica:
- Fecha: El relevamiento de datos se llevó a cabo del 28 de abril al 2 de mayo.
- Muestra y Distribución: Se tomaron 917 casos con una distribución geográfica aleatoria por localidades.
- Modalidad y Margen de Error: Las encuestas se realizaron a través de dispositivos móviles, con un margen de error estipulado en 2,5%.
- Objetivo de la encuesta: Analizar vínculos, empatía, gestión, rumbo, sensación económico, impuestos y la perspectiva actual y futura.
Mendoza demanda orden: Petri y Daniel Vila lideran el último sondeo de DC Consultores ante el desgaste de la gestión provincial, que cosecha un 61,9% de imagen negativa.