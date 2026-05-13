Luis Petri y Daniel Vila encabezan una encuesta y a Cornejo le fue mal

Ante la caída de los liderazgos tradicionales, la encuesta planteó un escenario proyectivo consultando qué político podría sacar campeón a la Selección si renuncia Scaloni. Luis Petri -actual diputado nacional y ex ministro de Defensa de Javier Milei, que asoma como posible candidato a gobernador para enfrentar a los postulantes oficialistas de Cornejo- arrasó en este rubro con el 34,5% de las preferencias, logrando capitalizar de lleno el reclamo social de orden.

El factor empresarial de Daniel Vila y la medición de los intendentes

En el segundo lugar de la medición proyectiva se posicionó Daniel Vila con el 18,7% de los votos. La figura del empresario, actual presidente de Grupo América y del club Independiente Rivadavia (La Lepra) -equipo campeón de la Copa Argentina que se encuentra disputando la Copa Libertadores-, refleja a un electorado agotado de la política tradicional que busca en el sector privado el pragmatismo y las soluciones que no encuentra en el Estado.

encuesta luis petri alfredo cornejo daniel vila La encuesta posicionó Daniel Vila con el 18,7% de los votos.

Muy cerca de Vila aparece Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza, con el 17,2% de las preferencias. El jefe comunal se consolida como el perfil más sano del tablero, ostentando la imagen positiva más alta de todo el sondeo (62,5%) y operando como un "solucionador" sin fricción ideológica. En un marcado contraste, el gobernador Alfredo Cornejo apenas logró reunir un 10,6% en esta simulación de liderazgo, evidenciando estadísticamente su desgaste de gestión.

Más atrás en las preferencias ciudadanas se ubicaron distintos referentes opositores y líderes territoriales. Matías Stevanato, intendente de Maipú por el Partido Justicialista y claro opositor al oficialismo de Cornejo, alcanzó el 12,7%. Por su parte, Celso Jaque, actual intendente de Malargüe, obtuvo el 4,2%. Finalmente, los hermanos Félix, dirigentes que se intercalan la intendencia de San Rafael desde hace años, cerraron la nómina con el 2,1% de los sufragios.

Demanda de orden a Alfredo Cornejo: el "modelo Bukele" y las obras urgentes

La inseguridad se ha transformado en uno de los motores centrales del descontento ciudadano hacia la administración provincial de Alfredo Cornejo. Frente a este escenario de tensión en las calles, el 34,3% de los encuestados exige la implementación de medidas asimilables al "modelo Bukele", reclamando penas más duras y mano dura sin medias tintas. Al mismo tiempo, un 40% enfoca su exigencia en la necesidad de mayor presencia policial, capacitación y herramientas de modernización para combatir el delito.

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En el terreno del desarrollo y la infraestructura, los mendocinos le imponen un fuerte freno de mano a la política tradicional, priorizando las urgencias sobre los proyectos a largo plazo. Si bien un 44,6% sigue considerando importante hacer obra pública por sus réditos a futuro, una contundente mayoría combinada prefiere la resolución de los conflictos básicos: el 30,4% exige resolver viejos problemas primero, mientras que el 25% demanda resolver lo estrictamente inmediato.

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Para la confección de este informe, DC Consultores desplegó una precisa ficha técnica metodológica:

Fecha: El relevamiento de datos se llevó a cabo del 28 de abril al 2 de mayo.

Muestra y Distribución: Se tomaron 917 casos con una distribución geográfica aleatoria por localidades.

Modalidad y Margen de Error: Las encuestas se realizaron a través de dispositivos móviles, con un margen de error estipulado en 2,5%.

Objetivo de la encuesta: Analizar vínculos, empatía, gestión, rumbo, sensación económico, impuestos y la perspectiva actual y futura.

Mendoza demanda orden: Petri y Daniel Vila lideran el último sondeo de DC Consultores ante el desgaste de la gestión provincial, que cosecha un 61,9% de imagen negativa.