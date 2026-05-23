Los bomberos acudieron a un incendio, pero cuando llegaron no había fuego y encontraron una anestesista muerta

Caso Eduarda Bergalli anestesista muerta Corrientes. Los bomberos acudieron a un incendio, pero se encontraron con el cuerpo sin vida de la anestesista.

La declaración de la pareja y los elementos sospechosos

El caso sumó un componente complejo desde el inicio debido a la presencia en el lugar de la pareja de la víctima, un hombre identificado en la cobertura como N.M.P. Según trascendió, el sujeto declaró haber encontrado a Bergalli ya sin vida y aportó una versión inicial que sugería una drástica decisión personal de la médica.

A pesar de este testimonio, la Fiscalía no dio por cerrada ninguna hipótesis. Una de las líneas de investigación menciona una posible asfixia, pero el expediente se mantiene bajo estricta reserva a la espera de las evidencias forenses. En ese sentido, el fiscal Gustavo Mosquera ordenó preservar de inmediato la escena para resguardar el lugar, realizar los peritajes correspondientes y reconstruir las últimas horas de la profesional.

La investigación sumó otros datos aportados por los habitantes de la zona que deberán ser corroborados en sede judicial: algunos vecinos aseguraron haber advertido movimientos extraños y supuestos pedidos de auxilio antes de la llegada de las autoridades. Asimismo, trascendió que el interior del inmueble presentaba desorden y objetos revueltos, motivo por el cual los peritos procedieron al secuestro de diversas pertenencias para ser analizadas, entre ellas teléfonos celulares y escritos de la víctima.

Autopsia y peritajes clave

La medida determinante para esclarecer el fallecimiento será la autopsia. El cuerpo de Bergalli fue trasladado a la ciudad de Corrientes para ser examinado en el Instituto Médico Forense, cuyo informe técnico establecerá con precisión la causa exacta, la data de la muerte y si existen lesiones o signos compatibles con la participación de terceros.

En el operativo civil y penal intervino desde el primer momento la Policía provincial, a través de la comisaría de la jurisdicción y el personal técnico de criminalística, abocados a consolidar la cadena de custodia de todos los elementos secuestrados en la vivienda. Más allá del curso de la causa penal, el fallecimiento de la médica generó un fuerte impacto social en la comunidad de Esquina, donde se multiplicaron las muestras de dolor y los mensajes de despedida para recordar su trayectoria profesional y su cercano vínculo con los pacientes de la zona.