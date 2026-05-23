La cena de Mauricio Macri y Alfredo Cornejo donde volvieron a sentar al PRO y la UCR en la misma mesa

El lugar elegido también habló por sí solo. La idea inicial era realizar el encuentro en la residencia oficial del gobernador, en La Puntilla, pero finalmente la mesa se trasladó al bodegón La Gloria, en Luján de Cuyo. Un escenario más cálido y visible.

La reunión comenzó cerca de las 20.30 y tuvo un momento previo a solas entre Alfredo Cornejo y Macri. Después se sumaron dirigentes de peso de la UCR mendocina y del PRO nacional y provincial.

Por el lado del Gobierno provincial estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados y armador político Andrés “Peti” Lombardi y el ministro de Gobierno, Natalio Mema, uno de los dirigentes que empieza a posicionarse en la carrera hacia la gobernación.

Del PRO mendocino participaron Gabriel Pradines, presidente del partido en Mendoza, y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, el único jefe comunal del PRO en la provincia y anfitrión territorial de una reunión que no pasó inadvertida.

Macri, Cornejo y el regreso de una antigua alianza

esteban allasino mauricio macri gabriel pradines El encuentro del PRO en Guaymallén, una cumbre política que reunió a militantes con dirigentes -como el intendente Esteban Alasino y Gabriel Pradines- y el expresidente Mauricio Macri. Foto: gentileza Municipalidad de Luján

La mesa también incluyó a dirigentes históricos del macrismo. Entre ellos estuvieron el secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Quintana; el diputado nacional y secretario del PRO Fernando De Andreis; la exvicepresidenta Gabriela Michetti y el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.

La escena recordó inevitablemente a los años de construcción de Juntos por el Cambio, cuando radicales y macristas sentados otra vez en una misma mesa, hablando de una estrategia política en común.

La visita de Macri a Mendoza formó parte de su gira nacional “El Próximo Paso”, una serie de recorridas con las que busca reconstruir volumen político en distintas provincias. Durante el día hubo reuniones con dirigentes del PRO, un acto en el Hilton y un encuentro con militantes en Guaymallén.