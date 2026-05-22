Macri reapareció en Mendoza y lanzó una advertencia política a Milei: "Los enemigos también pueden estar adentro"

"Que el cambio no quede a mitad de camino", lanzó Macri

En tono de campaña y con un mensaje dirigido tanto a la militancia del PRO como a la Casa Rosada, Macri sostuvo que el desafío central es consolidar el cambio y evitar que quede a mitad de camino.

“Si no progresamos, retrocedemos. El cambio para consolidarlo lo que necesita es avanzar. Y para eso están todos ustedes acá: para garantizar que el cambio avance y nunca más retroceda”, expresó.

esteban allasino gabriela michetti gabriel pradines Gabriela Michetti, junto a Esteban Allasino y Gabriel Pradines, dirigentes del PRO en primera fila durante el acto de Mauricio Macri en Mendoza. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El líder del PRO también buscó diferenciarse de los sectores más confrontativos del oficialismo y apeló a un discurso de construcción política y paciencia social frente al ajuste económico.

“Todos los días ven que hay argentinos que empiezan a dudar porque el esfuerzo de cambiar es grande. Es muy grande y a veces enoja. Nosotros tenemos que estar ahí para explicarles que los cambios llevan tiempo”, señaló.

La metáfora del barco y el capitán en alusión a Milei

Aunque aclaró que sus palabras “no son una crítica al gobierno”, Macri dejó una de las frases más políticas de la jornada al advertir sobre los riesgos internos dentro del propio proceso de transformación. "Los enemigos están afuera, pero también pueden estar adentro”, lanzó.

Para profundizar esa idea, utilizó una metáfora sobre un barco y su capitán, en clara referencia a la gestión de Milei.

“Imaginemos que nuestro presidente es el capitán de un barco. Tiene peligros externos, como las tormentas, pero también peligros internos: que el casco tenga una fisura y empiece una pérdida. Si nadie se lo dice al capitán para que no se haga mala sangre, la pérdida avanza y el barco se hunde”, afirmó.

mauricio macri acto mendoza Mauricio Macri usó metáforas para hablar de la situación del país como un barco que puede hundirse y que hay que hacer algo a tiempo. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Sin mencionar funcionarios ni dirigentes en particular, el ex presidente dejó entrever cuestionamientos al funcionamiento interno del oficialismo y reclamó mayor solidez política para sostener las reformas.

“Hay muchos argentinos que están remando de verdad, poniendo mucho. Y ellos merecen que toda la energía esté puesta por parte de los que gobiernan en el cambio”, sostuvo.

La reaparición de Macri en Mendoza ocurre en medio de una etapa de tensión y redefinición entre el PRO y La Libertad Avanza. Mientras un sector del partido impulsa una alianza más profunda con Milei, porque hay dirigentes que forman parte de su gobierno como Patricia Bullrich y Luis Caputo, el exmandatario busca preservar identidad propia y mantener capacidad de influencia sobre el rumbo político del oficialismo.

“Hay que avanzar hacia el próximo paso”, cerró en un acto muy breve, en pleno corazón de Guaymallén, con una militancia muy heterogénea, aunque evitó hablar de candidaturas de manera directa.