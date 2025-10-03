El crudo mensaje de Adrián Balboa tras escupir a Marcos Acuña en el Racing vs River

"Mi comportamiento no refleja mis valores individuales, ni los del grupo que integro, ni los del club al que represento", dijo Balboa, quien había cerrado temporalmente sus redes sociales y decidió reabrirlas para difundir su mensaje.

Y añadió: "Quiero pedir disculpas públicas por mi reacción en el partido de ayer. También quiero pedir perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos y/o agredidos con mi accionar. Esto nunca me había ocurrido como profesional y me comprometo a que no volverá a pasar".

El delantero reconoció que cometió un grave error en medio del partido y, según trascendió, tiene la intención de contactarse de manera personal con Acuña para expresarle sus disculpas directamente.

El escupitajo, que sucedió después del final del partido, provocó una dura pelea entre jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos en el centro del campo. Incluso, el propio entrenador Marcelo Gallardo, presente junto al plantel de River, intentó contener al campeón del mundo, quien fuera de sí buscaba increpar a Balboa.

El delantero de Racing recibiría una dura sanción

Más allá del comunicado y del arrepentimento, Balboa podría recibir una sanción. Según el reglamento, el delantero uruguayo se expone a un castigo de al menos tres partidos por el gesto contra Acuña.

Si la suspensión del delantero es menor a cuatro encuentros, el cumplimiento se limitaría exclusivamente a la Copa Argentina, donde Racing ya quedó eliminado.