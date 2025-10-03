Está en Netflix, tiene 40 capítulos y es la serie más romántica del año

Estamos al frente de una serie que no es corta para nada, y es que sus 40 capítulos contienen una historia que se desarrolla a lo largo de 11 novelas, una saga que fue producida por la autora Sherryl Woods. Esta oferta se destaca dentro de Netflix entre las series y películas del género romántico, como una de las más elegidas del año, pero también lo hace entre las historias basadas en obras literarias.

Cada temporada que ha llegado de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix, reflejó que es una de las historias favoritas de los suscriptores que elijen los relatos románticos y basados en novela. Siempre que se renovó en la plataforma, en cuestión de horas pasó a formar el top 10 de las series, y se espera que con la llegada de la quinta temporada, explote superando ampliamente a las anteriores.

Desde el 2023 que esta serie se encuentra incorporada en el catálogo de series y películas de Netflix, y su presencia en la plataforma, forma parte de las más elegidas del género romántico.

Embed - Dulces Magnolias - Trailer en Español Latino l Netflix

Netflix: de qué trata la serie Dulces Magnolias

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie romántica que causa sensación en este 2025, Dulces Magnolias centra su historia en: "Desde hace años, Maddie, Helen y Dana Sue se apoyan en su amistad para sobrellevar los altibajos en sus relaciones, familias y carreras en el pequeño pueblo de Serenity".

A pesar de tener una gran cantidad de capítulos, los suscriptores han quedado enamorados de esta serie, considerada como una de las ofertas románticas más elegidas de Netflix.

dulces magnolias 2 La serie apunta a ser una de las mejores ofertas románticas de Netflix en el 2025.

Reparto de Dulces Magnolias, serie de Netflix

JoAnna Garcia Swisher

Brooke Elliott

Heather Headley

Chris Klein

Justin Bruening

Logan Allen

Anneliese Judge

Carson Rowland

Jamie Lynn Spears

Dion Johnstone

Chris Medlin

Brandon Quinn

Dónde ver la serie Dulces Magnolias, según la zona geográfica