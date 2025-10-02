La actriz Lily Tomlin

La actriz Lily Tomlin, a la derecha en la foto, interpreta a Ellie Reid en la película de Netflix.

Hay una comedia dramática de Netflix que recibió muchísimas nominaciones a distintos festivales del cine por el mundo y vale la pena ver cada minuto. Se trata de Mi abuela, una película de 2015 que es un éxito y está avalada por la crítica.

Distinguida entre todas las series y películas, la entrega estadounidense presenta una historia muy graciosa y a su vez dramática, ideal para ver entre semana.

La trama de la película que se llevó muy buenas reseñas por parte de la crítica, sigue a una abuela que intenta sacar del apuro a su nieta embarazada, a expensas de sus familiares y amigos.

Esta comedia dramática está llena de humor para hacerte reír a carcajadas y es dueña de una historia de mucha ternura, repleta de magia.

El estreno de esta película en la plataforma de Netflix fue el 1 de octubre de 2025, con una duración de 1 hora y 15 minutos.

La actriz Julia Garner interpreta a Sage en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Mi abuela

La película de Netflix tiene como protagonista Ellie Reid (Lily Tomlin) una mujer que se peleó con su pareja Olivia y está muy triste. De repente, aparece Sage (Julia Garner) en su vida. Si nieta está embarazada y anda necesitando dinero con urgencia, por lo que su abuela decide ayudarla, visitando antiguos amigos en busca de plata. En esa tarea para salir del apuro, Ellie y Sage irán descubriendo secretos del pasado que las involucran.

Esta película se acaba de estrenar en Netflix y es una opción más que divertida.

Reparto de Mi abuela, película de Netflix

  • Lily Tomlin (Ellie Reid)
  • Julia Garner (Sage)
  • Marcia Gay Harden (Judy)
  • Judy Greer (Olivia)
  • Laverne Cox (Deathy)
  • Elizabeth Peña (Carla)
  • Nat Wolff (Cam)
  • John Cho (Chau)

Tráiler de Mi abuela, película de Netflix

Dónde ver la película Mi abuela, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Mi abuela se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Mi abuela se puede ver en Netflix.
  • España: la película mi abuela Mi abuela en Netflix.

