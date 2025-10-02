Esta comedia dramática está llena de humor para hacerte reír a carcajadas y es dueña de una historia de mucha ternura, repleta de magia.
El estreno de esta película en la plataforma de Netflix fue el 1 de octubre de 2025, con una duración de 1 hora y 15 minutos.
La actriz Julia Garner interpreta a Sage en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Mi abuela
La película de Netflix tiene como protagonista Ellie Reid (Lily Tomlin) una mujer que se peleó con su pareja Olivia y está muy triste. De repente, aparece Sage (Julia Garner) en su vida. Si nieta está embarazada y anda necesitando dinero con urgencia, por lo que su abuela decide ayudarla, visitando antiguos amigos en busca de plata. En esa tarea para salir del apuro, Ellie y Sage irán descubriendo secretos del pasado que las involucran.
Esta película se acaba de estrenar en Netflix y es una opción más que divertida.
Reparto de Mi abuela, película de Netflix
- Lily Tomlin (Ellie Reid)
- Julia Garner (Sage)
- Marcia Gay Harden (Judy)
- Judy Greer (Olivia)
- Laverne Cox (Deathy)
- Elizabeth Peña (Carla)
- Nat Wolff (Cam)
- John Cho (Chau)
Tráiler de Mi abuela, película de Netflix
Dónde ver la película Mi abuela, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mi abuela se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mi abuela se puede ver en Netflix.
- España: la película mi abuela Mi abuela en Netflix.