Este relato tiene un romance que, a medida que transcurre la película, se va volviendo cada vez más irresistible.

La recomendada película de Netflix se estrenó en el catálogo en junio de 2024, con una duración de 1 hora y 38 minutos.

netflix-pelicula-parpados-azules Este drama romántico de Netflix es una película que relata una historia irresistible y muy valorada por la crítica.

Netflix: de qué trata la película Párpados azules

Marina Farfán (Cecilia Suárez) es una mujer que trabaja en una fábrica de telas y se gana un viaje para dos personas a un lugar paradisíaco, con todos los gastos incluidos. El problema es que marina no tiene muchos amigos, ya que le cuesta establecer amistades, y no sabe con quién ir. Hasta que se le ocurre una gran idea, que terminará cambiando su vida para siempre.

El dato curioso de la película de Netflix

Párpados azules, el nombre de la película, representa la tristeza y el vacío que trasmiten cada uno de sus protagonistas.

La película tiene una escena trascendental y es cuándo Marina, la protagonista, se pintó los párpados azules antes de besar a Víctor, un ex compañero de la secundaria, el elegido por ella como acompañante para el viaje que se ganó en el trabajo.

El azul representa en la película la tristeza, melancolía y soledad.

netflix-parpados-azules-pelicula La película de Netflix es de origen mexicano y una joya que muchos usuarios desconocen.

Reparto de Párpados azules, película de Netflix

Cecilia Suárez (Marina Farfán)

Enrique Arreola (Víctor Mina)

Tiaré Scanda (Lucía Farfán)

Ana Ofelia Murguia (Lulita)

Laura de Ita (Lola)

Tráiler de Párpados azules, película de Netflix

Dónde ver la película Párpados azules, según la zona geográfica