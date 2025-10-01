La indignante frase que dijo el Pequeño J sobre el triple crimen: "Es un espanto..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1973178750700257290?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1973178750700257290%7Ctwgr%5Ecc0dd9466ae303694cd4918252246608b5696065%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fseguridad%2Fque-dijo-pequeno-j-tras-ser-detenido-en-peru-por-el-triple-crimen-de-florencio-varela-nid01102025%2F&partner=&hide_thread=false Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen.



La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no… https://t.co/lDlk32XFJt pic.twitter.com/k1IbnjLn1W — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 1, 2025

Tony Janzen sería el presunto autor material e intelectual de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en el fondo de una casa del municipio bonaerense de Florencio Varela.

Las indignantes declaraciones de Pequeño J

Luego de ser detenido por la policía peruana, y en el momento en que era trasladado, Pequeño J aseguró ante los periodistas locales: "No matamos a nadie". Además, agregó: "No tengo nada que ver".

Mientras lo trasladaban a la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, Valverde Victoriano reveló: "Nos están echando la culpa". Luego, cuando le preguntaron qué le diría a las familias de las jóvenes asesinadas, el joven de 20 años dijo: "Tienen que encontrar al culpable".

pequeño j Pequeño J habló con periodistas locales luego de su detención.

Un periodista le preguntó: "¿Tiene miedo usted de volver a la Argentina?", y la respuesta de Pequeño J fue negativa. Acto seguido, el reportero continuó: ¿Estás metido en lo que es el tráfico ilícito de drogas de manera internacional?", y el joven volvió a decir "no".

Cuando ingresó al auto oficial que lo iba a trasladar esposado, los reporteros del lugar lo escucharon decir sobre el triple crimen: "Es un espanto".