Homicidio en Florencio Varela

La indignante frase que dijo el Pequeño J sobre el triple crimen: "Es un espanto..."

El Pequeño J, presunto autor del triple crimen de Florencio Varela, fue detenido por la Policía Nacional del Perú. ¿Cuáles fueron sus declaraciones?

Por Paula García [email protected]
Pequeño J, cuyo nombre real es Tony Janzen Valverde Victoriano, fue detenido en Perú. Imagen compartida por ﻿Patricia Bullrich en X.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, es el principal sospechoso acusado por el triple crimen de Florencio Varela, en Buenos Aires. La noche del martes 30 de septiembre fue detenido en Perú cuando intentaba escapar oculto en la parte trasera de un camión.

Pequeño J fue hallado en la localidad de Pucusana, a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Su detención se efectuó gracias a un operativo conjunto entre las divisiones especializadas en narco la Policía Nacional de Perú (PNP), el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Bonaerense. El seguimiento incluyó el rastreo de su teléfono celular, y de los chips que utilizaba para comunicarse y evitar ser localizado.

Pequeño J se dirigía al punto de encuentro con (Matías) Ozorio, pero en vez de encontrarse con su ladero se topó con el personal de la PNP y quedó detenido”, explicaron fuentes de la investigación. Horas antes, la mano derecha de Valverde Victoriano, Ozorio, un ciudadano argentino de 28 años, había sido detenido por personal de la policía peruana.

Tony Janzen sería el presunto autor material e intelectual de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en el fondo de una casa del municipio bonaerense de Florencio Varela.

Las indignantes declaraciones de Pequeño J

Luego de ser detenido por la policía peruana, y en el momento en que era trasladado, Pequeño J aseguró ante los periodistas locales: "No matamos a nadie". Además, agregó: "No tengo nada que ver".

Mientras lo trasladaban a la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, Valverde Victoriano reveló: "Nos están echando la culpa". Luego, cuando le preguntaron qué le diría a las familias de las jóvenes asesinadas, el joven de 20 años dijo: "Tienen que encontrar al culpable".

Pequeño J habló con periodistas locales luego de su detención.

Un periodista le preguntó: "¿Tiene miedo usted de volver a la Argentina?", y la respuesta de Pequeño J fue negativa. Acto seguido, el reportero continuó: ¿Estás metido en lo que es el tráfico ilícito de drogas de manera internacional?", y el joven volvió a decir "no".

Cuando ingresó al auto oficial que lo iba a trasladar esposado, los reporteros del lugar lo escucharon decir sobre el triple crimen: "Es un espanto".

