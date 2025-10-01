Los pronósticos anticipan posible viento Zonda con ráfagas que afectarán a Mendoza durante el sábado

En su informe sobre el pronóstico del tiempo, Viale explicó que desde el jueves se espera un marcado aumento de las temperaturas como consecuencia de la presencia de viento norte, lo que hará que para ese día y para el viernes se registren 15 grados de mínima y 31 grados de máxima.

El sábado será el último día de calor, con una máxima que llegaría a los 32 grados.

El día clave para el viento Zonda

Maximiliano Viale advirtió que hay probabilidad que el viento Zonda sople en toda la provincia durante la jornada del sábado.

Pero el especialista agregó que también existe la posibilidad que las ráfagas bajen al llano del Gran Mendoza desde el mediodía de ese mismo día y se extienda durante la tarde.

Viento en Mendoza 9 El viento Zonda comenzaría a soplar en el Gran Mendoza pasado el mediodía y durante la tarde del sábado. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

En caso que el viento Zonda baje, la recomendación para todos es tomar las precauciones necesarias, evitar hacer actividad física, al igual que salir de las casas, y mantener a los niños y mayores bien hidratados, especialmente mientras dure el fenómeno.

De todas formas, Viale sostuvo que en caso que el viento Zonda no baje al llano, la temperatura máxima se mantendrá en 31 o 32 grados debido al calentamiento generado los días anteriores por el viento del norte.

El domingo la temperatura caerá drásticamente debido al ingreso del clásico frente frío luego de un episodio de Zonda, con una máxima que apenas superaría los 20 grados.

Nevadas en alta montaña como consecuencia del viento Zonda

El doctor en meteorología señaló que desde el sábado se esperan algunas nevadas en el Paso Cristo Redentor, pero por el momento serían leves y en un período corto.

Otros pronósticos del tiempo adelantaron que el domingo será el día que podría extenderse la nevada durante 12 horas, lo que implicaría que la transitabilidad por la cordillera no sea segura.

paso cristo redentor alta montaña chile El sábado y el domingo podrían registrarse neviscas o nevadas en el Paso Cristo Redentor como consecuencia del viento Zonda. Imagen ilustrativa.

Por esta situación es que siguen de cerca los pronósticos para determinar si será necesario el cierre o no del túnel internacional.

Algo similar ocurrirá en el paso El Pehuenche, en Malargüe, debido a que en esa zona también se espera viento Zonda para el sábado, lo que complicaría la habilitación de ese cruce hacia Chile.