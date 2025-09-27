Después del viento sur que causó destrozos, el pronóstico indicó Zonda para domingo y lunes en Mendoza

Viento en Mendoza 10 Según el Observatorio Meteorológico de Mendoza, el Zonda podría comenzar en Malargüe y conrdillera sur y extenderse hacia el norte. Este es el pronóstico para el domingo 28 y lunes 29 de septiembre. Nicolás Ríos / Diario UNO

Paso Cristo Redentor habilitado pero con pronóstico de próximas nevadas

El paso internacional Cristo Redentor quedó habilitado este sábado a partir de las 8 para todo tipo de vehículos, con una temperatura de –11°C en Las Cuevas y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, podrían registrarse novedades de cierre el lunes por el pronóstico de nevadas, previstas entre las 12 y las 20 horas, lo que podría complicar el tránsito hacia Chile. En tanto, el paso internacional Pehuenche, en Malargüe, permanece cerrado.

Los daños que dejó el temporal de viento sur del viernes

El viento sur del viernes provocó la muerte de Alejandra Funes, de 37 años, a quien se le cayó un árbol encima mientras conducía su vehículo en Maipú. Además, un repartidor de Pedidos Ya resultó herido en circunstancias similares y permanece internado, mientras que una niña de San Martín, alcanzada también por un árbol caído, se encuentra fuera de peligro.

El Ministerio de Seguridad informó que se registraron 440 incidentes en toda la provincia, con árboles y postes caídos, voladura de techos, incendios de campo y derrumbes. Los departamentos más afectados fueron Guaymallén (62 hechos), San Rafael (44), Maipú (41), Las Heras (39), Lavalle (34), Santa Rosa (28), Tunuyán (23) y Junín (25), entre otros.

hombre fallecido arbol caido maipu Una mujer falleció luego de que un árbol cayera sobre su auto, en Maipú.

Continúa el monitoreo de Defensa Civil

El Ministerio de Seguridad detalló que durante la tarde del viernes los radares detectaron lluvias moderadas a intensas en distintos puntos de Tunuyán, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Santa Rosa, en algunos casos con caída de granizo pequeño. El fenómeno estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento sur, que promediaron entre 35 y 50 km/h en el este provincial.

Defensa Civil mantiene el monitoreo ante la posibilidad de que el viento Zonda del domingo y lunes genere nuevas complicaciones, especialmente en el sur provincial y en la cordillera, donde se esperan también precipitaciones leves.