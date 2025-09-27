Después del viento sur que causó destrozos, el pronóstico indicó Zonda para domingo y lunes en Mendoza

Después de una jornada marcada por el caos que provocó el viento sur y que dejó un saldo de 440 incidentes en toda Mendoza, con la muerte de una conductora en Maipú y decenas de heridos y daños materiales, la provincia se mantiene en alerta.
Después de una jornada marcada por el caos que provocó el viento sur y que dejó un saldo de 440 incidentes en toda Mendoza, con la muerte de una conductora en Maipú y decenas de heridos y daños materiales, la provincia se mantiene en alerta.
El Observatorio Meteorológico de Mendoza informó que para este domingo 28 y lunes 29 de septiembre está previsto viento Zonda en diferentes regiones, lo que genera que Defensa Civil se encuentre monitoreando de forma permanente la situación. Así lo informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Según el parte oficial, el Zonda se registrará este domingo entre las 12 y las 19 horas en la cordillera Sur, Malargüe y el Valle de Uspallata, con menor intensidad en otras zonas. También se prevé circulación de viento de norte a sur entre las 10 y las 21 horas, que afectará principalmente el Este, Norte y Sur de la provincia. Para el lunes, el fenómeno se intensificará en Malargüe, con ráfagas de hasta 40 km/h, y se extenderá al Sur y al Norte-Este, mientras que en Gran Mendoza y el Valle de Uco se sentirá de manera más moderada.
El paso internacional Cristo Redentor quedó habilitado este sábado a partir de las 8 para todo tipo de vehículos, con una temperatura de –11°C en Las Cuevas y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, podrían registrarse novedades de cierre el lunes por el pronóstico de nevadas, previstas entre las 12 y las 20 horas, lo que podría complicar el tránsito hacia Chile. En tanto, el paso internacional Pehuenche, en Malargüe, permanece cerrado.
El viento sur del viernes provocó la muerte de Alejandra Funes, de 37 años, a quien se le cayó un árbol encima mientras conducía su vehículo en Maipú. Además, un repartidor de Pedidos Ya resultó herido en circunstancias similares y permanece internado, mientras que una niña de San Martín, alcanzada también por un árbol caído, se encuentra fuera de peligro.
El Ministerio de Seguridad informó que se registraron 440 incidentes en toda la provincia, con árboles y postes caídos, voladura de techos, incendios de campo y derrumbes. Los departamentos más afectados fueron Guaymallén (62 hechos), San Rafael (44), Maipú (41), Las Heras (39), Lavalle (34), Santa Rosa (28), Tunuyán (23) y Junín (25), entre otros.
El Ministerio de Seguridad detalló que durante la tarde del viernes los radares detectaron lluvias moderadas a intensas en distintos puntos de Tunuyán, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Santa Rosa, en algunos casos con caída de granizo pequeño. El fenómeno estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento sur, que promediaron entre 35 y 50 km/h en el este provincial.
Defensa Civil mantiene el monitoreo ante la posibilidad de que el viento Zonda del domingo y lunes genere nuevas complicaciones, especialmente en el sur provincial y en la cordillera, donde se esperan también precipitaciones leves.