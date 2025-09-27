"Pequeño J": así es el joven narco buscado por el triple femicidio de tres amigas

pasaporte narco pequeño j El pasaporte de Tony Janzen Valverde Victoriano, el capo narco intensamente buscado.

El operativo fallido para dar con el "Pequeño J"

El viernes se conocieron las imágenes del operativo fallido. En el video se observa cómo los efectivos ingresaron al barrio en busca de un bar que, según informantes, era frecuentado por "Pequeño J". También apuntaron a un edificio cercano cuyo tercer piso habría funcionado como uno de sus "aguantaderos".

tony janzen valverde victoriano pequeño j Tony Janzen Valverde Victoriano, el capo narco intensamente buscado.

Esta semana, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que el "Pequeño J" fue el autor intelectual del triple crimen con el objetivo de "dar un mensaje" a las líneas medias de la organización narcocriminal. La principal hipótesis de los investigadores es que Valverde Victoriano contrató sicarios y transmitió en vivo las torturas y los posteriores asesinatos.

Pedido de captura internacional a uno de los hombres de confianza del "Pequeño J"

La presunta mano derecha del capo narco, Matías Agustín Ozorio (28), también cuenta con pedido de captura internacional tras ser señalado como partícipe del brutal triple femicidio.

La Interpol emitió una circular roja a pedido del fiscal Gastón Duplaá, de la Fiscalía N° 2 de La Matanza, quien señaló a Ozorio por "triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por violencia de género".

narco pequeño j tony janzen valverde victoriano 2 Matías Agustín Ozorio, prófugo buscado por el triple femicidio de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Según el documento de Interpol al que accedió Noticias Argentinas, los asesinos "aumentaron intencionalmente el sufrimiento" de las víctimas al causar "padecimientos innecesarios". El informe detalló que los atacantes "utilizaron su condición biológica dominante de género al ejercer violencia" contra las jóvenes.

La investigación, ahora en manos del fiscal de Homicidios Adrián Arribas, determinó que Ozorio estuvo en la casa de Florencio Varela donde, junto a otros cuatro detenidos -Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18)-, torturaron salvajemente a las tres jóvenes con "múltiples golpes de puño, patadas y cortes con armas blancas".

El triple femicidio que conmocionó al país

Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) desaparecieron el viernes último y fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, cerca de donde vivían, en La Matanza. Tras sus femicidios, los cuerpos fueron encontrados en el patio de una casa de Florencio Varela, y por el caso se encuentran detenidas cuatro personas.

Las hipótesis que baraja la Justicia bonaerense tienen distintas líneas de investigación, aunque sobresalen tres más importantes.