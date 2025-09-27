Psicólogos y docentes, unidos para contener a los chicos que iban en el micro de la tragedia en El Algarrobal

La tragedia ocurrió el miércoles alrededor de las 18 en la calle Lavalle 10.530 de El Algarrobal. Las dos niñas que fallecieron habían descendido de un transporte de la línea 600 que circulaba hacia el este por Lavalle. Al intentar cruzar la calle por detrás de ese micro, fueron impactadas por otro colectivo que venía en dirección contraria. Las niñas, que son hermanas, regresaban de la escuela y estaban bajo la custodia de uno de sus abuelos.

Los niños no tuvieron clases después del trágico accidente del que fueron testigos

Gannam confirmó que los profesionales están trabajando con los docentes y directivos aunque no hay actividad escolar porque desde el Gobierno decretaron el día de duelo. "Por ahora tenemos 15 alumnos que iban en el colectivo pero seguimos armando una lista para que todos sean atendidos por Salud", contó.

"Tenemos que saber cuáles son las herramientas de cada niño y de cada adulto para saber como los abordamos", continuó.

Los padres se han acercado a los profesionales para transmitirles su preocupación y dudas acerca de cómo abordar la situación con sus hijos, por lo que este viernes tendrán una reunión con el equipo de la DGE para ayudarlos. También acompañarán en estos días a los docentes y a los chicos.

El colectivero fue liberado y no está imputado

accidente las heras

El chofer del colectivo que impactó a las niñas fue liberado en la mañana del viernes mientras la Justicia avanza con los peritajes y análisis de prueba para determinar cómo ocurrió el accidente en Las Heras.

De acuerdo con estos informes la fiscal de Tránsito, Giselle Lana, debía decidir si imputaba al hombre o no, cosa que no terminó ocurriendo. Aunque la causa seguirá su curso.

Entre estas pericias estaba el análisis de las cámaras de seguridad de los micros, además de la velocidad a la que circulaba y si hubo algún tipo de negligencia por parte del chofer, hoy en libertad.