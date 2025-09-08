Ex camillero de hospital fue condenado por un accidente en el que mató a un jubilado y se fugó

accidente Olascoaga y Dorrego Las Heras.jpg El lugar donde ocurrió el accidente en Las Heras.

La condena por el accidente

Los investigadores policiales y judiciales trabajaron en busca de dar con el autor del accidente. Gracias a la declaración de testigos y al seguimiento de cámaras de seguridad, pudieron establecer que la dueña del auto era una docente que vive en Las Heras. Cuando se dirigieron hasta su domicilio, la mujer les abrió la puerta sin mediar problemas y les dijo que efectivamente su vehículo tenía importantes daños en la parte frontal.

Pero la mujer aclaró que ese día se lo había prestado a Horacio Oro, su expareja con quien todavía mantiene una relación de amistad. De hecho, el hombre le confesó que había tenido un accidente pero dijo que no era nada importante y que le iba a pagar el arreglo.

El hombre se mantuvo prófugo hasta que 2 días después del accidente se entregó en una comisaría. Fue imputado por homicidio culposo agravado por darse a la fuga y quedó alojado en la penitenciaría hasta el jueves pasado.

Su abogado defensor, Martín Ríos, y el fiscal de Tránsito Fernando Giunta llegaron a un acuerdo para resolver el caso en un juicio abreviado. En ese procedimiento se tuvo en cuenta que el hombre no tiene antecedentes penales y que hubo un grado de responsabilidad de la víctima del accidente al cruzar por medio de la calle sin respetar las sendas peatonales.

De esta forma, la jueza Mariana Gardey lo condenó por el accidente en Las Heras a la pena mínima de 3 años de prisión en suspenso, por lo que recuperó su libertad. También fue inhabilitado para conducir por un plazo de 10 años.