Renunció la camarista civil Silvina Furlotti, que competirá en las elecciones de la UNCuyo
La jueza civil Silvina Furlotti se jubila tras una larga carrera. Se postuló para encabezar el decanato de la Facultad de Derecho en las elecciones de la UNCuyo
Además, competirá en las elecciones de la UNCuyo para conducir el decanato de la Facultad de Derecho.
La magistrada, que integra la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, dejará el puesto el 1 de julio, de acuerdo con el decreto 867 del Poder Ejecutivo Provincial donde consta que el gobernador Alfredo Cornejo le aceptó la dimisión.
Del juicio por los planes de ahorro a las elecciones en la UNCuyo
Silvina Furlotti ingresó al Poder Judicial de Mendoza hace más de 30 años y fue presidenta de la Asociación de Magistrados de Mendoza durante dos períodos: 2019-2021 y 2021-2023.
Uno de los últimos fallos judiciales resonantes de los que participó está fechado el 10 de abril: el caso de los 30.000 clientes de planes de ahorro para el 0 km contra 8 automotrices.
Con las firmas de Furlotti y Gladys Marsala, la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que había beneficiado a los ahorristas y determinó que éstos "tienen plazo hasta el 15 de junio para recalcular los importes de las cuotas junto con las automotrices".
Ejerce la docencia y con motivo de las elecciones en la UNCuyo encabeza la lista 1 "Confluencia Académica" para ser decana.
En la fórmula lo acompaña Armando Martínez, ex juez de sentencia en San Martín, quien también fue presidente de la Asociación de Magistrados y la antecedió en esa función institucional.