Renunció la camarista civil Silvina Furlotti, que competirá en las elecciones de la UNCuyo

B.O.

Del juicio por los planes de ahorro a las elecciones en la UNCuyo

Silvina Furlotti ingresó al Poder Judicial de Mendoza hace más de 30 años y fue presidenta de la Asociación de Magistrados de Mendoza durante dos períodos: 2019-2021 y 2021-2023.

Uno de los últimos fallos judiciales resonantes de los que participó está fechado el 10 de abril: el caso de los 30.000 clientes de planes de ahorro para el 0 km contra 8 automotrices.

Con las firmas de Furlotti y Gladys Marsala, la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que había beneficiado a los ahorristas y determinó que éstos "tienen plazo hasta el 15 de junio para recalcular los importes de las cuotas junto con las automotrices".

Ejerce la docencia y con motivo de las elecciones en la UNCuyo encabeza la lista 1 "Confluencia Académica" para ser decana.

En la fórmula lo acompaña Armando Martínez, ex juez de sentencia en San Martín, quien también fue presidente de la Asociación de Magistrados y la antecedió en esa función institucional.