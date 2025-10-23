Planes de ahorro: la Justicia dictó otro fallo colectivo a favor de clientes y condenó a Fiat

jueza civil Fabiana Martinelli (7).jpeg La jueza Fabiana Martinelli dictó este miércoles el segundo fallo a favor de clientes de planes de ahorro para el 0km. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El nuevo fallo judicial que beneficia, de modo colectivo, a clientes de planes de ahorro para el 0km y condena a la automotriz Fiat es idéntico al primero.

Hace 1 año y 8 meses, la Justicia Civil les dio la razón a los accionantes contra Volkswagen y otras 7 automotrices por el cobro exorbitante de las cuotas mensuales como consecuencia de la altísima inflación.

Esta sentencia fue recurrida por las automotrices condenadas y está pendiente de resolución en la Segunda Cámara Civil de Apelaciones. Esta parte del proceso está frenada porque la Suprema Corte de Justicia aún debe pronunciarse, en fallo plenario, acerca de la ejecución del fallo de primera instancia y los efectos suspensivos que reclamaron las automotrices.

Qué dice el nuevo fallo colectivo por planes de ahorro a favor de clientes

1) Realizar en el plazo de 20 días hábiles (a contar desde el 22 de octubre) el recálculo de cada uno de los planes que integran el colectivo de demandantes imputando como pago a cuenta los montos mensuales abonados por los ahorristas hasta la fecha o de la integración total del valor si fuera anterior respecto de los planes finalizados.

En caso de existir cuotas en mora deberán computar las mismas al valor reliquidado del mes de pago o si el mismo no se ha producido a la fecha de la liquidación.

2) Notificar las reliquidaciones a los ahorristas indicando, respecto de los planes finalizados, que deberán informar -por algún medio fehaciente- a la administradora, el CBU o ALIAS de la cuenta en la que recibirán las transferencias en caso de existir remanente a su favor. Los depósitos deberán concretarse dentro de los 10 días hábiles de contar las administradoras con los datos requeridos.

3) Respecto de los planes que continúan operativos, la notificación deberá contener, en caso de existir saldo a favor de las administradoras, la mención al ahorrista de su facultad de optar por pagar el remanente a plazo, la que deberá ser notificada en forma fehaciente a la administradora en 2 días hábiles de recibida la notificación. En estos supuestos se hará saber al ahorrista que las cuotas no superarán el valor de la última cuota abonada y que los importes correspondientes a las cuotas, serán recalculados mes a mes, conforme las pautas dadas en los presentes autos.

Ahorristas con saldo a favor

En los casos de planes operativos en los cuales resulte saldo a favor del ahorrista, dicho monto se imputará a las cuotas pendientes de pago empezando desde la última hacia atrás conforme lo establece las solicitudes para caso análogos.

4) Poner a disposición de los adjudicatarios en el plazo de 2 días hábiles posteriores a la notificación de la reliquidación sin deuda, las prendas obrantes en su poder.

5) Respecto de los planes rescindidos o resueltos, en los casos de planes finalizados, devolver las sumas correspondientes a los ahorristas, tomando como base la suma recalculada en los términos de ésta resolución a la fecha de la restitución de lo pagado por planes de ahorro.