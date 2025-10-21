El testigo clave de un crimen: "Se le salieron las tripas y tuve que metérselas adentro de la panza"

luciano gomez crimen san rafael La víctima fatal del crimen en San Rafael.

El relato de los testigos del crimen

Benjamín en ese momento tenía 17 años. Estaba con su grupo de amigos, entre los que se encontraba Luciano Gómez. "Empezó a picar el ambiente cuando pusieron la Cumbia de los Trapos. Luciano nos dice que va al baño y lo vimos salir hacia una plaza que estaba al lado de la casa. Cuando salimos estaba peleando con Facundo Cervera", señaló en referencia al hombre de 29 años que hoy es juzgado por el crimen.

También señaló a otro de los sospechosos, Yair Orellana (22): "En ese momento aparece de la nada y le larga una piña y un cuchillazo a Jesús -otro de sus amigos-. Se le salieron las tripas y todas las cosas de la panza. Yo tuve que meterle con la mano todo adentro de la panza".

En ese momento se desató una pelea entre ambas facciones. Pero minutos después, "nos quedamos con Luciano los dos sólos y estuvieron los 4 pegándonos en el piso como 5 minutos hasta que aparecieron dos chicas que nos separaron". En ese momento final fue que Luciano Gómez recibió las heridas de arma blanca fatales, según dijo el testigo.

Incluso señaló a los Facundo Cervera, Yair Orella, Alexis Antunez (20) y su hermano menor de edad como los autores del crimen, quienes portaban cuchillos de grandes dimensiones y hasta una varilla de hierro con la cual los atacaron.

juicio crimen san rafael luciano gómez 2

Además de las heridas que sufrió la víctima fatal, el propio testigo recibió dos puñaladas en el pecho y "una fue a 2 centímetros del corazón. Hacía mucho frío y yo llevaba 4 o 5 camperas. Si no hubiera sido por eso, no se qué hubiera pasado".

En la jornada del lunes también declaró Jesús, el joven que sufrió una evisceración en el ataque ocurrido en San Rafael: “Cuando me levanté la campera, tenía toda la panza abierta. Me subieron a un auto y luego me bajaron porque dijeron que 'éramos de la contra'. Ya casi no veía porque había perdido mucha sangre".

Amenazas a un testigo del crimen

Benjamín declaró en el juicio que le enviaron mensajes de Facebook amenazandolo y luego ofreciéndole $2 millones y una camioneta para que "cambie la declaración". "Me dijeron que me hacía el justiciero y el policía. Tenía que no presentarme o no nombrarlos a ellos", detalló.

Ante preguntas de la Fiscalía, confirmó que la oferta llegó por intermedio de su propio padre, quien está preso y comparte pabellón con uno de los acusados del crimen de Luciano Gómez. Ante esta situación, el juez ordenó comunicar al Servicio Penitenciario para que resguarde la integridad de hombre dentro del penal.