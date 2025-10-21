Una pelea entre varios jóvenes dentro de un cumpleaños de 15, ocurrido hace más de 2 años en San Rafael, derivó en el crimen de Luciano Gómez (18). Pero no fue la única víctima: dos de sus amigos también resultaron apuñalados, aunque lograron sobrevivir. Hoy, ambos brindaron su declaración en el juicio que se lleva adelante por el hecho de sangre.
El testigo clave de un crimen: "Se le salieron las tripas y tuve que metérselas adentro de la panza"
Un jugador de fútbol de 17 años relató cómo se desarrolló la pelea en un cumpleaños de 15 que derivó en el crimen de su amigo Luciano Gómez (18)
Los testigos coincidieron en algo: aquella madrugada del 20 de agosto de 2023 el festejo de un cumpleaños de 15 en una casa ubicada calles Esquiú y Dorrego, de San Rafael, se había desmadrado. El evento había sido hasta promocionado en Facebook y había muchas personas en el lugar.
Todo transcurrió con normalidad hasta las 6, cuando el DJ decidió poner la "Cumbia de los Trapos", una canción de Yerba Brava que es utilizada por hinchas para alentar a sus equipos. Allí se cruzaron los cánticos de jóvenes simpatizantes de los clubes Ballofet y San Luis.
El relato de los testigos del crimen
Benjamín en ese momento tenía 17 años. Estaba con su grupo de amigos, entre los que se encontraba Luciano Gómez. "Empezó a picar el ambiente cuando pusieron la Cumbia de los Trapos. Luciano nos dice que va al baño y lo vimos salir hacia una plaza que estaba al lado de la casa. Cuando salimos estaba peleando con Facundo Cervera", señaló en referencia al hombre de 29 años que hoy es juzgado por el crimen.
También señaló a otro de los sospechosos, Yair Orellana (22): "En ese momento aparece de la nada y le larga una piña y un cuchillazo a Jesús -otro de sus amigos-. Se le salieron las tripas y todas las cosas de la panza. Yo tuve que meterle con la mano todo adentro de la panza".
En ese momento se desató una pelea entre ambas facciones. Pero minutos después, "nos quedamos con Luciano los dos sólos y estuvieron los 4 pegándonos en el piso como 5 minutos hasta que aparecieron dos chicas que nos separaron". En ese momento final fue que Luciano Gómez recibió las heridas de arma blanca fatales, según dijo el testigo.
Incluso señaló a los Facundo Cervera, Yair Orella, Alexis Antunez (20) y su hermano menor de edad como los autores del crimen, quienes portaban cuchillos de grandes dimensiones y hasta una varilla de hierro con la cual los atacaron.
Además de las heridas que sufrió la víctima fatal, el propio testigo recibió dos puñaladas en el pecho y "una fue a 2 centímetros del corazón. Hacía mucho frío y yo llevaba 4 o 5 camperas. Si no hubiera sido por eso, no se qué hubiera pasado".
En la jornada del lunes también declaró Jesús, el joven que sufrió una evisceración en el ataque ocurrido en San Rafael: “Cuando me levanté la campera, tenía toda la panza abierta. Me subieron a un auto y luego me bajaron porque dijeron que 'éramos de la contra'. Ya casi no veía porque había perdido mucha sangre".
Amenazas a un testigo del crimen
Benjamín declaró en el juicio que le enviaron mensajes de Facebook amenazandolo y luego ofreciéndole $2 millones y una camioneta para que "cambie la declaración". "Me dijeron que me hacía el justiciero y el policía. Tenía que no presentarme o no nombrarlos a ellos", detalló.
Ante preguntas de la Fiscalía, confirmó que la oferta llegó por intermedio de su propio padre, quien está preso y comparte pabellón con uno de los acusados del crimen de Luciano Gómez. Ante esta situación, el juez ordenó comunicar al Servicio Penitenciario para que resguarde la integridad de hombre dentro del penal.