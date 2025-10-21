La UNCuyo anunció que este martes se conocerán los resultados de los exámenes de ingreso a colegios

La UNCuyo informó que este martes al mediodía publicarán las notas de los exámenes que rindieron los aspirantes para ingresar a los colegios secundarios que dependen de esa casa de estudios. Se podrá revisar con el número de documento de cada chico.
La lista será publicada en la web de la UNCuyo a las 12 del mediodía, donde los padres y chicos podrán conocer la nota que tuvieron en las evaluaciones de Lengua y Matemáticas, además del promedio y el orden de mérito.
Son 2.200 alumnos los que rindieron estas pruebas para comenzar el año que viene el secundario en alguna de los 6 colegios de la UNCuyo, para los que están disponibles 900 bancos.
Aclararon que la lista de resultados no se conocerá con el nombre y apellido de los alumnos, sino que será solamente con el número de documento.
A qué colegio de la UNCuyo ingresan los alumnos
Luego de la publicación de las notas y orden de mérito de los 2.200 estudiantes que rindieron para entrar a los colegios universitarios de Mendoza, la UNCuyo difundirá a qué colegio ingresa cada alumno de manera escalonada.
El lunes 27 de octubre a las 12 darán a conocer la asignación de vacantes y allí se conocerá la asignación de bancos para los colegios Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear.
El miércoles 5 de noviembre también a las 12, publicarán los estudiantes que ingresaron al DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.
La matriculación para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura será presencial el martes 28 y miércoles 29 de octubre, mientras que del jueves 6 al martes 11 de noviembre será el turno para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.
Para esto, los padres deberán presentar obligatoriamente la partida de nacimiento actualizada dentro de los últimos 6 meses, 2 fotos tipo carnet, certificado de estudiante regular de la escuela donde cursa 7º y presentado inicialmente en la plataforma de preinscripción. También es necesario el DNI original y una fotocopia del mismo.
Luego, los colegio de la UNCuyo podrán pedir más documentación complementaria por los canales oficiales, la que deberá ser completada para confirmar la inscripción y asegurarse el banco para el ciclo lectivo 2026.