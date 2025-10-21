La UNCuyo anunció que este martes se conocerán los resultados de los exámenes de ingreso a colegios

Aclararon que la lista de resultados no se conocerá con el nombre y apellido de los alumnos, sino que será solamente con el número de documento.

A qué colegio de la UNCuyo ingresan los alumnos

Luego de la publicación de las notas y orden de mérito de los 2.200 estudiantes que rindieron para entrar a los colegios universitarios de Mendoza, la UNCuyo difundirá a qué colegio ingresa cada alumno de manera escalonada.

El lunes 27 de octubre a las 12 darán a conocer la asignación de vacantes y allí se conocerá la asignación de bancos para los colegios Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear.

El miércoles 5 de noviembre también a las 12, publicarán los estudiantes que ingresaron al DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.

ingreso colegios uncuyo aula clases docentes 2 Son 900 bancos en los 6 colegios de la UNCuyo para el primer año de secundario en el 2026. Foto: UNCuyo

La matriculación para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura será presencial el martes 28 y miércoles 29 de octubre, mientras que del jueves 6 al martes 11 de noviembre será el turno para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.

Para esto, los padres deberán presentar obligatoriamente la partida de nacimiento actualizada dentro de los últimos 6 meses, 2 fotos tipo carnet, certificado de estudiante regular de la escuela donde cursa 7º y presentado inicialmente en la plataforma de preinscripción. También es necesario el DNI original y una fotocopia del mismo.

Luego, los colegio de la UNCuyo podrán pedir más documentación complementaria por los canales oficiales, la que deberá ser completada para confirmar la inscripción y asegurarse el banco para el ciclo lectivo 2026.