Fuerte temblor se sintió en Mendoza, San Juan y Chile

El epicentro, en tanto, se localizó a 43 kilómetros hacia el noroeste de Uspallata, en plena precordillera mendocina. De hecho, vecinos de esa localidad reportaron que el sismo se percibió con intensidad.

En tanto, se supo que el sismo tuvo una profundidad de 131 kilómetros y que también se sintió tanto en la provincia de San Juancomo en Chile.