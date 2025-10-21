Un fuerte temblor se sintió en Mendoza en la mañana de este martes, precisamente a las 11:08. El movimiento fue corto, pero intenso, producto de una magnitud de 4,8 grados, según información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
Magnitud 4,8
Fuerte temblor se sintió en Mendoza, San Juan y Chile
El epicentro fue cerca de Uspallata. Tuvo una magnitud de 4,8 grados y una profundidad de 131 kilómetros
El epicentro, en tanto, se localizó a 43 kilómetros hacia el noroeste de Uspallata, en plena precordillera mendocina. De hecho, vecinos de esa localidad reportaron que el sismo se percibió con intensidad.
En tanto, se supo que el sismo tuvo una profundidad de 131 kilómetros y que también se sintió tanto en la provincia de San Juancomo en Chile.
Noticia en desarrollo...