Durante la Exhibición Aeroespacial y de Defensa de Seúl (ADEX) 2025, el KF-21 Boramae, un avión de combate de quinta generación desarrollado localmente, realizó una demostración aérea que dejó una impresión duradera en los asistentes, destacando las capacidades avanzadas de la aeronave. Esta nave de Corea del Sur se enfrenta a la construcción de aviones de China.

Avión (1)

No es China: la potencia asiática que construirá el "avión más bestial" para dominar los cielos del mundo

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, anunció que el país tiene como objetivo convertirse en la cuarta potencia militar del mundo para 2030, destinando un presupuesto significativamente mayor al desarrollo de aviones con tecnologías críticas, como semiconductores especiales, y avanzando en la exportación de sistemas de armas avanzados, incluidos drones y obuses mejorados con inteligencia artificial.