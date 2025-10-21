Durante la Exhibición Aeroespacial y de Defensa de Seúl (ADEX) 2025, el KF-21 Boramae, un avión de combate de quinta generación desarrollado localmente, realizó una demostración aérea que dejó una impresión duradera en los asistentes, destacando las capacidades avanzadas de la aeronave. Esta nave de Corea del Sur se enfrenta a la construcción de aviones de China.
No es China: la potencia asiática que construirá el "avión más bestial" para dominar los cielos del mundo
El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, anunció que el país tiene como objetivo convertirse en la cuarta potencia militar del mundo para 2030, destinando un presupuesto significativamente mayor al desarrollo de aviones con tecnologías críticas, como semiconductores especiales, y avanzando en la exportación de sistemas de armas avanzados, incluidos drones y obuses mejorados con inteligencia artificial.
Cómo este avión de Corea del Sur se enfrenta a la construcciones de China
Mientras tanto, China continúa con su expansión aeroespacial, destacando el desarrollo de su avión de combate furtivo J-35A, que se espera entre en servicio operativo para 2026. Además, ha presentado el "White Emperor", un avión de combate de sexta generación capaz de operar en altitudes cercanas al espacio y lanzar armas desde el espacio, lo que subraya sus ambiciones en la guerra aeroespacial
Aunque China sigue siendo un actor principal en la carrera aeroespacial, la rápida evolución de Corea del Sur en este sector podría alterar el equilibrio de poder en Asia. Con un enfoque estratégico en la innovación tecnológica y una creciente presencia en el mercado de defensa global, Corea del Sur está posicionándose como un competidor clave en la arena aeroespacial del mundo.