La proyección de poder militar en el mundo moderno depende en gran medida de la capacidad de movilizar fuerzas aéreas y navales. Entre los instrumentos más poderosos de esta proyección se encuentran los portaaviones, auténticas bases aéreas flotantes que permiten a un país operar aviones en cualquier rincón del planeta sin depender de bases terrestres.
Gracias a estas naves, un país puede influir en conflictos, proteger rutas marítimas y asegurar sus intereses estratégicos de manera inmediata. Estados Unidos, con su historia de liderazgo militar global, ha invertido décadas en desarrollar y mantener la flota de portaaviones más avanzada y numerosa del mundo.
Cuántos portaaviones tiene Estados Unidos y cuántos aviones puede transportar cada uno
Actualmente, Estados Unidos posee 11 portaaviones nucleares en servicio activo. Estos se dividen principalmente en dos clases: la Clase Nimitz y la Clase Gerald R. Ford.
Los portaaviones de la Clase Nimitz, que suman 10 unidades, han estado operativos desde la década de 1970 y cada uno puede transportar entre 60 y 90 aeronaves, incluyendo cazas F/A-18 Hornet y Super Hornet, aviones de alerta temprana E-2C Hawkeye y helicópteros SH-60 Seahawk. La tripulación de estos buques ronda las 5.000 personas, incluyendo marineros y personal aéreo.
Por su parte, el USS Gerald R. Ford (CVN-78), primero de su clase y en servicio desde 2017, representa la última generación de portaaviones estadounidenses. Este buque puede transportar más de 75 aeronaves, entre ellas cazas F-35 Lightning II, aviones de guerra electrónica y helicópteros. Gracias a su avanzada automatización, la tripulación necesaria es menor que en los Nimitz, pero mantiene una capacidad operativa superior y sistemas de lanzamiento y recuperación más eficientes.
El poder aéreo naval de Estados Unidos en cifras
En síntesis, Estados Unidos tiene 11 portaaviones activos, y cada uno puede embarcar entre 60 y 70 aviones, por lo que en total pueden operar aproximadamente 660 a 770 aviones combinando todas las embarcaciones.
Cada portaaviones estadounidense funciona como una base aérea móvil capaz de operar decenas de aviones en alta mar, proyectando poder militar global y asegurando la presencia de Estados Unidos en todos los océanos del mundo. Su combinación de tecnología, capacidad aérea y tamaño hace que estas naves sean un símbolo de la supremacía naval estadounidense y una pieza clave en la estrategia de defensa y proyección global del país.