Cuántos portaaviones tiene Estados Unidos y cuántos aviones puede transportar cada uno

Los portaaviones de la Clase Nimitz, que suman 10 unidades, han estado operativos desde la década de 1970 y cada uno puede transportar entre 60 y 90 aeronaves, incluyendo cazas F/A-18 Hornet y Super Hornet, aviones de alerta temprana E-2C Hawkeye y helicópteros SH-60 Seahawk. La tripulación de estos buques ronda las 5.000 personas, incluyendo marineros y personal aéreo.

Por su parte, el USS Gerald R. Ford (CVN-78), primero de su clase y en servicio desde 2017, representa la última generación de portaaviones estadounidenses. Este buque puede transportar más de 75 aeronaves, entre ellas cazas F-35 Lightning II, aviones de guerra electrónica y helicópteros. Gracias a su avanzada automatización, la tripulación necesaria es menor que en los Nimitz, pero mantiene una capacidad operativa superior y sistemas de lanzamiento y recuperación más eficientes.

aviones (1)

El poder aéreo naval de Estados Unidos en cifras

En síntesis, Estados Unidos tiene 11 portaaviones activos, y cada uno puede embarcar entre 60 y 70 aviones, por lo que en total pueden operar aproximadamente 660 a 770 aviones combinando todas las embarcaciones.

Cada portaaviones estadounidense funciona como una base aérea móvil capaz de operar decenas de aviones en alta mar, proyectando poder militar global y asegurando la presencia de Estados Unidos en todos los océanos del mundo. Su combinación de tecnología, capacidad aérea y tamaño hace que estas naves sean un símbolo de la supremacía naval estadounidense y una pieza clave en la estrategia de defensa y proyección global del país.