Se acerca el viento Zonda a la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas de viento a la provincia este lunes 20 de octubre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte del fenómeno.
Viento Zonda en Mendoza: a qué hora se espera que bajen las fuertes ráfagas
Estas es la zona que se encuentra en alerta por la llegada del viento Zonda este lunes 20 de octubre
Alerta viento Zonda
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
La zona afectada este lunes es Malargüe. El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
Según la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el viento Zonda llegue a la provincia entre las 12:00 h y las 18:00 h.
Medidas de protección
El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.