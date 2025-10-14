Inicio Sociedad Viento Zonda
Datos meteorológicos

El pronóstico del tiempo anticipó un fenómeno de viento Zonda y rige una alerta amarilla

Hay una advertencia por viento Zonda que se hará presente en la tarde-noche. Se esperan ráfagas de entre 30 y 45 km/h que podrían alcanzar los 75 km/h

Por UNO
Otra vez hay una alerta por viento Zonda para la zona sur. Luego ingresará un frente frío.

Otra vez hay una alerta por viento Zonda para la zona sur. Luego ingresará un frente frío.

Foto: Cristian Lozano.

El pronóstico del tiempo en Mendoza para este miércoles 15 de octubre se presenta como algo nublado y con poco cambio de temperatura, aunque se espera viento Zonda en sectores de precordillera y parte del llano, lo que podría afectar la visibilidad y elevar momentáneamente la sensación térmica. Durante la jornada se prevé además el ingreso de un frente frío desde el sur.

Temperaturas: máxima de 32°C y mínima de 11°C. Los sectores afectados por viento Zonda serán General Alvear y San Rafael. Se esperan ráfagas de entre 30 y 45 km/h que podrían alcanzar los 75 km/h.

Mapa alerta amarilla por viento Zonda

Jueves 16 de octubre: el avance del frente frío provocará un descenso de la temperatura. La jornada se mantendrá algo nublada y ventosa, con vientos algo fuertes del sector sur. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (35).jpeg
Despu&eacute;s del viento Zonda, este jueves se espera un brusco descenso de la temperatura por el ingreso de un frente fr&iacute;o a Mendoza.

Después del viento Zonda, este jueves se espera un brusco descenso de la temperatura por el ingreso de un frente frío a Mendoza.

Viernes 17 de octubre: mejora el tiempo con cielo mayormente despejado y un ascenso de la temperatura. Los vientos soplarán del sudeste, con intensidad moderada. En cordillera, se espera poco nuboso.

Máxima: 29°C | Mínima: 10°C.

Sábado 18 de octubre: se prevé una jornada algo nublada y cálida, con vientos moderados del noreste y leve aumento térmico. En zona cordillerana, el cielo se mantendrá algo nublado.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C.

Domingo 19 de octubre: el fin de semana cerrará con condiciones algo nubladas e inestables, aunque continuará el ascenso de la temperatura. Los vientos se mantendrán del noreste.

Máxima: 32°C | Mínima: 13°C

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar