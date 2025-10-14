El pronóstico del tiempo en Mendoza para este miércoles 15 de octubre se presenta como algo nublado y con poco cambio de temperatura, aunque se espera viento Zonda en sectores de precordillera y parte del llano, lo que podría afectar la visibilidad y elevar momentáneamente la sensación térmica. Durante la jornada se prevé además el ingreso de un frente frío desde el sur.
El pronóstico del tiempo anticipó un fenómeno de viento Zonda y rige una alerta amarilla
Hay una advertencia por viento Zonda que se hará presente en la tarde-noche. Se esperan ráfagas de entre 30 y 45 km/h que podrían alcanzar los 75 km/h
Temperaturas: máxima de 32°C y mínima de 11°C. Los sectores afectados por viento Zonda serán General Alvear y San Rafael. Se esperan ráfagas de entre 30 y 45 km/h que podrían alcanzar los 75 km/h.
Jueves 16 de octubre: el avance del frente frío provocará un descenso de la temperatura. La jornada se mantendrá algo nublada y ventosa, con vientos algo fuertes del sector sur. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado.
Máxima: 27°C | Mínima: 12°C.
Viernes 17 de octubre: mejora el tiempo con cielo mayormente despejado y un ascenso de la temperatura. Los vientos soplarán del sudeste, con intensidad moderada. En cordillera, se espera poco nuboso.
Máxima: 29°C | Mínima: 10°C.
Sábado 18 de octubre: se prevé una jornada algo nublada y cálida, con vientos moderados del noreste y leve aumento térmico. En zona cordillerana, el cielo se mantendrá algo nublado.
Máxima: 30°C | Mínima: 12°C.
Domingo 19 de octubre: el fin de semana cerrará con condiciones algo nubladas e inestables, aunque continuará el ascenso de la temperatura. Los vientos se mantendrán del noreste.
Máxima: 32°C | Mínima: 13°C