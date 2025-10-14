El pronóstico del tiempo anticipó un fenómeno de viento Zonda y rige una alerta amarilla

Temperaturas: máxima de 32°C y mínima de 11°C. Los sectores afectados por viento Zonda serán General Alvear y San Rafael. Se esperan ráfagas de entre 30 y 45 km/h que podrían alcanzar los 75 km/h.

Mapa alerta amarilla por viento Zonda

Jueves 16 de octubre: el avance del frente frío provocará un descenso de la temperatura. La jornada se mantendrá algo nublada y ventosa, con vientos algo fuertes del sector sur. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado.