Un chico que había perpertrado el robo de una moto protagonizó una persecución de película con la policía, que incluyó un choque y la continuación de la fuga en otra moto. Todo un episodio que tuvo lugar en Godoy Cruz.
Robó una moto, chocó, voló, quiso seguir en otra y lo pescaron en Godoy Cruz
Huía en una moto que había sustraído, pero tras impactar con un auto estacionado intentó escapar en otra. Finalmente fue atrapado por la policía motorizada
Ocurrió a última hora de este martes en el cruce de las calles Alsina y 9 de Julio, en las cercanías del club IMPSA.
Fue cuando el malviviente que se trasladaba a alta velocidad en una moto que había sustraído poco antes, en su afán de escapar de un patrullero que lo perseguía, impactó por atrás a un automóvil que estaba estacionado en el lugar.
Producto del impacto, el ladrón voló sobre el vehículo y cayó a un costado. La fortuna jugó de su lado: a metros de ahí se encontraba otra moto, que le sirvió de trasbordo para seguir con el raid.
Finalmente, el individuo fue capturado por agentes de la Policía Motorizada. Permanece demorado mientras continúa el quehacer de los peritos y se define su situación judicial.