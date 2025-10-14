"Para mí, mi hijo es un asesino", aseguró la mamá de Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba.

Brutal asesino relato La mamá de Pablo Laurta habló sorprendida sobre los asesinatos cometidos por su hijo. "No puedo creer que yo di a luz a un asesino", dijo. Foto gentileza rosario3.com

Durante la entrevista, Estrella comentó de qué manera se enteró en vivo de una nueva acusación: “Ahora estaba en una nota con unos colegas de ustedes y me entero al aire lo del muchacho el remisero y no puedo concatenar lo que pasó con Luna y Mariel con esto otro, porque esto otro ya es un paso diferente”.

La mamá del asesino, se animó a remarcar la brutalidad del episodio: “Ya no estamos hablando de pegar un balazo, estamos hablando de pegar un balazo y de descuartizar a una persona. Es una carnicería, es de una mente totalmente criminal”, dijo Estrella con pesar.

“No puedo creer que yo di a luz a un asesino. No lo puedo creer, no es la persona a la que yo crié”, dijo Estrella entre lágrimas, durante una entrevista con el canal A24.

Consultada sobre si alguna vez imaginó que su hijo fuera capaz de algo así, respondió con sinceridad: “Seguro que no, nunca jamás a uno se le pasa por la cabeza imaginar esto. Pero ahora es como ver mentes criminales o una serie de CSI o lo que quiera, pero no la vida real”, comentó.

“Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida, mi nieto es todo y más ahora. Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible. Lo abrazaría y le diría que la abuelita Estrella lo quiere y trataría de que su vida fuera lo más feliz que se pueda”, aseguró la mujer, que vive en Canelones, Uruguay.

Durante la entrevista le plantearon si al mirar hacia atrás, encontraba alguna señal que pudieran haber anticipado este desenlace. “Está bien, pero cuando uno empieza como usted a atar cabo, se dice claro, quizás aquella vez que me dijo ato algún cabo que ahora con este resultado brutal, bestial y criminal me lleve a pensar que efectivamente esto no pudo haber pasado en algún otro momento y podía pasar”, dijo Estrella muy conmovida.

Estrella contó que su hijo Pablo “no aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá a Córdoba”. La mujer comentó que “en enero de 2024 tuvo un desacato a la autoridad porque había estado en el techo de la casa de Luna. Fui a Córdoba, me contacté con una abogada y lo sacaron de allí. Pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica, no se le hizo. Pedí que no lo soltaran, que lo llevaran a un lugar en el que le pudieran dar ayuda porque sabía que él no lo podía hacer y mirá en lo que terminó”.

La mamá de Laurta negó que su hijo hubiera mostrado conductas violentas en la infancia y cuando era adolescente: “Nunca lastimó ni a un animalito que son esas cosas que vos ves, que te muestran que los psicópatas comienzan a ser cuando son chiquitos o cosas por el estilo”.

Brutal asesino casa La casa donde Pablo Laurta asesinó a su ex pareja y a su ex suegra, en Córdoba, y luego secuestró a su propio hijo. Foto gentileza perfil.com

Curiosamente, su mamá lo describió como “un niño modelo, el más inteligente de la clase, el que hacía todo bien, el que se portaba a 10 puntos, que también como no altera la clase, muchas veces las maestras tampoco se dan cuenta”.

“En casa era un niño normal, jugaba con la bisabuela, jugaba con la abuela, jugaba con el abuelo, jugaba con las primas, conmigo, con el padre”, rememoró Estrella sobre el comportamiento del asesino en su infancia.

Al mencionarle si en algún momento su hijo mostró algún cambio en su personalidad, Estrella admitió: “Sí, aunque no sé en qué momento fue. Yo me divorcié de su papá cuando Pablo tenía 22 años”.