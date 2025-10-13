Pablo Laurta, principal acusado de asesinar a su ex pareja y a su suegra, y que fue detenido este domingo en un hotel de Gualeguaychú, viajó desde Uruguay a Córdoba, entró a la vivienda armado con una pistola calibre 380, mató a las dos mujeres y tras el doble femicidio huyó con su hijo en un intento desesperado por cruzar a Uruguay. En las últimas horas, salieron a la luz los inquietantes mensajes que había publicado antes de los hechos.
"Pronto recibirán lo que merecen": las amenazas de Pablo Laurta antes del doble femicidio en Córdoba
El doble femicida de su ex pareja y la madre de la mujer enviaba mensajes amenazantes en los días previos a los asesinatos en los que minimizaba la violencia hacia las mujeres
Laurta, un ciudadano uruguayo radicado en Argentina que se autodefinía como “empresario de medios digitales”, utilizaba plataformas como la red social X (antes Twitter) para difundir mensajes en contra del feminismo y minimizar la violencia hacia las mujeres.
Uno de los posteos de Laurta que provocó mucha preocupación y miedo, cobra un tono aún más siniestro tras los hechos sucedidos en Córdoba. En él decía: “Pronto recibirán lo que se merecen”. Esta publicación fue una respuesta a otro mensaje en la red X, realizada el pasado 25 de julio.
Laurta fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde intentaba evadir a la Justicia y el niño que se encontraba con él, Pablo Rodríguez Laurta fue rescatado sano y salvo, y quedará al cuidado de sus familiares.
Las víctimas del doble femicidio, Luna Micaela Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a balazos por Laurta en su casa del barrio Villa Serrana, en el noroeste de la ciudad de Córdoba. La causa fue caratulada como "homicidio doblemente agravado por violencia de género (femicidio) y uso de arma de fuego".
Laurta, de 38 años, fue detenido este domingo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, Entre Ríos, mientras preparaba su escape a Uruguay con su hijo de 5 años, a quien había secuestrado tras cometer los crímenes.
El operativo, realizado por la División Homicidios de la Policía de Córdoba y de la Policía de Entre Ríos, se realizó de manera efectiva, contrarreloj. Laurta fue reducido en el comedor del hotel mientras regresaba de la habitación con la bandeja del desayuno y desarmado. En ese momento había dejado en la habitación la pistola calibre 380 con la que cometió los asesinatos.
La detención del doble femicida tuvo lugar frente al menor, quien fue rescatado y se encuentra bajo evaluación para ser entregado de manera provisoria a una tía materna que llegaría en las próximas horas desde Chile, de acuerdo a lo informado por el fiscal Gerardo Reyes.
Además, la policía encontró en la habitación que ocupaba el doble homicida y su pequeño hijo, la billetera del remisero Matías Palacios y otras pertenencias. El cuerpo del chofer fue encontrado en Concordia en cercanías del arroyo Yeruá.