"Pronto recibirán lo que merecen": las amenazas de Pablo Laurta antes del doble femicidio en Córdoba

femicida posteo El posteo amenazante que publicó el hombre que asesinó a las dos mujeres en los días previos al doble femicidio. Foto red social X

Laurta fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde intentaba evadir a la Justicia y el niño que se encontraba con él, Pablo Rodríguez Laurta fue rescatado sano y salvo, y quedará al cuidado de sus familiares.

Las víctimas del doble femicidio, Luna Micaela Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a balazos por Laurta en su casa del barrio Villa Serrana, en el noroeste de la ciudad de Córdoba. La causa fue caratulada como "homicidio doblemente agravado por violencia de género (femicidio) y uso de arma de fuego".

Laurta, de 38 años, fue detenido este domingo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, Entre Ríos, mientras preparaba su escape a Uruguay con su hijo de 5 años, a quien había secuestrado tras cometer los crímenes.

El operativo, realizado por la División Homicidios de la Policía de Córdoba y de la Policía de Entre Ríos, se realizó de manera efectiva, contrarreloj. Laurta fue reducido en el comedor del hotel mientras regresaba de la habitación con la bandeja del desayuno y desarmado. En ese momento había dejado en la habitación la pistola calibre 380 con la que cometió los asesinatos.

Detenido femicida victimas El doble femicida de su ex pareja y la madre de la mujer enviaba mensajes amenazantes en los días previos a los asesinatos. Foto gentileza perfil.com

La detención del doble femicida tuvo lugar frente al menor, quien fue rescatado y se encuentra bajo evaluación para ser entregado de manera provisoria a una tía materna que llegaría en las próximas horas desde Chile, de acuerdo a lo informado por el fiscal Gerardo Reyes.

Además, la policía encontró en la habitación que ocupaba el doble homicida y su pequeño hijo, la billetera del remisero Matías Palacios y otras pertenencias. El cuerpo del chofer fue encontrado en Concordia en cercanías del arroyo Yeruá.