El chico había sido sustraído de su vivienda tras el doble femicidio. Se lanzó una búsqueda intensa en las fronteras del país, con pedidos de captura de Interpol, y fue encontrado en un hotel de Entre Ríos junto al padre, quien buscaba huir hacia Uruguay y está señalado como presunto autor de los crímenes

Pedro Teodoro Rodríguez Laurta fue encontrado en buen estado de salud gracias a un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y de Entre Ríos, coordinado por la Fiscalía de Violencia Familiar a cargo de Gerardo Reyes.

El caso había activado el protocolo nacional de Alerta Sofía y una orden de captura internacional a través de Interpol, ante la posibilidad de que el hombre intentara huir del país.

De acuerdo con la investigación, Laurta, de nacionalidad uruguaya, habría matado a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en una vivienda del barrio Villa Serrana, en la zona noroeste de Córdoba.

femicida1 Víctimas. El doble femicida asesinó a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio.

Luego escapó en un remis junto a su hijo con la presunta intención de cruzar el río Uruguay en una barcaza.

“En todo momento estuvimos comunicados e intercambiando información con el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, para hacer un trabajo conjunto que permitió encontrar sano a Pedro sin ponerlo en riesgo ante la eventualidad de que su padre continuara armado”, afirmó el ministro cordobés Juan Pablo Quinteros.

El niño fue puesto bajo resguardo por personal especializado en contención infantil de la Policía de Entre Ríos. En tanto, Laurta quedó detenido y será trasladado a Córdoba en las próximas horas, donde enfrentará la imputación por los femicidios.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas y testimonios para reconstruir el recorrido del detenido y esclarecer el crimen que conmociona a Córdoba.

Fuente: hoydia.com.ar