Alerta por lluvias persistentes: podrían acumular hasta 50 mm y no se descartan tormentas aisladas

Alerta por fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a la provincia de Buenos Aires. El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas.

mapa_alertas - 2025-10-12T090813.453 Esta es la provincia afectada por las lluvias

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.