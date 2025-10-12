Inicio Sociedad Alerta
Buenos Aires

Alerta por lluvias persistentes: podrían acumular hasta 50 mm y no se descartan tormentas aisladas

Esta es la única provincia en alerta por fuertes lluvias este domingo 12 de octubre. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evita salir durante un alerta.
Fuertes lluvias y vientos han llegado a una gran cantidad de provincias durante la semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a una provincia. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a la provincia de Buenos Aires. El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas.

mapa_alertas - 2025-10-12T090813.453
Esta es la provincia afectada por las lluvias

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

lluvia
Toma las medidas necesarias para cuidarte.

  • Evitá actividades al aire libre
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

