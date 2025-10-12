Fuertes vientos en varias provincias argentinas: alerta por ráfagas que podrían superar los 75 km/h

Alerta por fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de Santa Fe, Salta, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba y Corrientes. El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

mapa_alertas - 2025-10-12T085336.114 Estas son las provincias afectadas este domingo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.