"No es un ataque": descubren la verdadera razón por la que las cucarachas saltan sobre ti

La verdadera razón por la que las cucarachas te persiguen

La ciencia ha confirmado que cuando una cucaracha vuela hacia una persona, no se trata de un ataque deliberado. En realidad, estamos ante un error de navegación provocado por el pánico del mismo insecto.

Cuando se sienten amenazadas, el sistema nervioso de las cucarachas entra en un estado de huida desesperada. Al abrir sus alas, la dirección del vuelo es dictada más por la inercia y los estímulos externos, y es por eso que reaccionan.

Ahora que sabes que las cucarachas no te atacan, recuerda que la presencia de estas plagas en casa nunca será algo positivo por la transmisión de gérmenes y enfermedades.

casa, cucarachas Las cucarachas pueden transmitir diferentes enfermedades en casa.

La prevención es clave: sellar grietas, controlar la humedad en cocinas y baños, y evitar dejar restos de comida es fundamental para que estos insectos no aparezcan en tu casa.

Si ves que la prevención no es suficiente, puedes recurrir a elementos y trampas caseras para eliminarlas o ahuyentarlas, de lo contrario, comunicate con un exterminador.

Por qué eres el blanco de las cucarachas