Muchas personas han comprobado alguna vez que las cucarachas tienen malas intenciones, cuando acusan al insecto de un ataque por saltar al cuerpo. Sin embargo, también deberían saber que este fenómeno no tiene esa razón detrás. Es menos aterradora y más fascinante.
"No es un ataque": descubren la verdadera razón por la que las cucarachas saltan sobre ti
Muchas personas creen que las cucarachas son capaces de atacarlas, sin embargo, están completamente equivocados
El descubrimiento de este comportamiento se da en el análisis de este insecto. A diferencia de tros insectos que utilizan el vuelo para cazar, las cucarachas son, por naturaleza, planeadoras mediocres.
La verdadera razón por la que las cucarachas te persiguen
La ciencia ha confirmado que cuando una cucaracha vuela hacia una persona, no se trata de un ataque deliberado. En realidad, estamos ante un error de navegación provocado por el pánico del mismo insecto.
Cuando se sienten amenazadas, el sistema nervioso de las cucarachas entra en un estado de huida desesperada. Al abrir sus alas, la dirección del vuelo es dictada más por la inercia y los estímulos externos, y es por eso que reaccionan.
Ahora que sabes que las cucarachas no te atacan, recuerda que la presencia de estas plagas en casa nunca será algo positivo por la transmisión de gérmenes y enfermedades.
La prevención es clave: sellar grietas, controlar la humedad en cocinas y baños, y evitar dejar restos de comida es fundamental para que estos insectos no aparezcan en tu casa.
Si ves que la prevención no es suficiente, puedes recurrir a elementos y trampas caseras para eliminarlas o ahuyentarlas, de lo contrario, comunicate con un exterminador.
Por qué eres el blanco de las cucarachas
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Atracción por la luz: al igual que las polillas, muchas especies de cucarachas se orientan por fuentes lumínicas. Si estás usando el celular o tienes la luz de la habitación detrás de ti, el insecto intentará alcanzar ese punto brillante, chocando inevitablemente contigo.
El factor calor: este descubrimiento resalta que las cucarachas necesitan temperaturas superiores a los 25°C para tener energía suficiente para volar. El calor corporal humano puede confundir sus sensores térmicos, haciéndoles creer que eres un refugio cálido o simplemente una corriente de aire ascendente.
Falta de control aerodinámico: sus alas no están diseñadas para maniobras precisas. Una vez que despegan, son básicamente un proyectil sin dirección.