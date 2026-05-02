La mezcla con miel que es altamente efectiva para eliminar a las cucarachas de casa

La mezcla con miel que es efectiva para eliminar cucarachas

El éxito de este remedio no es magia, sino química pura. Las cucarachas tienen un sentido del gusto muy desarrollado para los carbohidratos y azúcares simples, y la miel actúa como un anzuelo perfecto.

Sin embargo, el ingrediente activo en todo esto es el bicarbonato de sodio, que al ser ingerido causa problemas distintos en las cucarachas.

En concreto, la liberación de gases resultante provoca una presión interna que el exoesqueleto de la cucaracha no puede contener, eliminándola de forma mecánica en cuestión de horas.

bicarbonato de sodio, miel.jpg El bicarbonato es el ingrediente que termina con las cucarachas.

A diferencia de los venenos convencionales, esta mezcla no emana vapores tóxicos, lo que la hace ideal para hogares con mascotas, niños o personas con problemas respiratorios.

Además, las cucarachas no suelen desarrollar resistencia genética a este método, algo que sí ocurre con frecuencia frente a los componentes químicos de los aerosoles comerciales.

Paso a paso: cómo preparar esta mezcla casera

La preparación es sumamente sencilla y no requiere equipo de protección especial, a diferencia de los insecticidas industriales. Siga estos pasos:

Proporciones: mezcle en un recipiente pequeño partes iguales de bicarbonato de sodio y miel de abeja.

Consistencia: remueva hasta obtener una pasta espesa pero manejable. Si la mezcla queda muy fluida, puede añadir una pizca de azúcar glass para darle cuerpo.

Distribución: coloque pequeñas gotas de la pasta en tapas de refresco o cartones reciclados. Ubíquelos en "puntos calientes": esquinas oscuras, debajo del fregadero y detrás del motor de la nevera.

Para obtener buenos resultados, se recomienda que se renueve esta mezcla cada tres días, manteniendo las superficies libres de otras migajas para evitar la aparición de cucarachas.