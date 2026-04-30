Cómo usar la mezcla de canela y romero para ahuyentar a las arañas de casa: repelente efectivo

La efectividad de esta mezcla contra las arañas en casa

El éxito de este repelente no es casualidad. Las arañas no poseen nariz, sino que huelen a través de receptores químicos en sus patas. Al entrar en contacto con la mezcla, experimentan una recarga sensorial.

Si buscas una solución que sea, por encima de todo, un repelente efectivo, la sinergia entre la canela y el romero es tu mejor aliada.

En la canela, el cinamaldehído es un repelente natural que irrita el sistema de navegación de los arácnidos. En cuanto al romero, contiene alcoholes terpénicos que actúan como una barrera invisible pero infranqueable contra las arañas.

canela, romero, planta.jpg La mezcla de romero y canela puede ser efectiva en casa.

La aplicación de este repelente casero debe ser estratégica. Rocía los puntos de entrada, los marcos de las puertas, las esquinas y los techos de tu casa.

Cómo preparar el repelente paso a paso

Para que esta solución sea un repelente efectivo, la concentración es clave. Los expertos en hogar sostenible sugieren una infusión cargada:

Hervir medio litro de agua con tres ramas de canela y un manojo generoso de romero fresco.

Dejar infusionar hasta que el líquido tome un color ámbar oscuro.

Colar y añadir a un pulverizador.

No hace falta decir que, si este repelente casero no funciona, deberás contactarte con un especialista en plagas para que pueda solucionar el problema de arañas de raíz.