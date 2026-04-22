En el mundo de las reparaciones caseras y el bricolaje, existe una especie de secreto a voces que ha pasado de los talleres de modelismo a los videos virales de redes sociales. Se trata de la combinación de bicarbonato de sodio con pegamento.
Mezclar bicarbonato de sodio con pegamento: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
La mezcla de bicarbonato de sodio con pegamento puede ser altamente beneficiosa. Descubre la forma de usarla, en la nota
Lo que parece un simple experimento casero es, en realidad, una mezcla con una reacción química potente capaz de salvar objetos que dabas por perdidos.
Por qué se recomienda la mezcla de bicarbonato de sodio con pegamento
El pegamento instantáneo común seca al entrar en contacto con la humedad del aire. Sin embargo, cuando añadimos bicarbonato de sodio, el proceso cambia radicalmente. El bicarbonato actúa como un catalizador que acelera todo de forma casi instantánea.
El resultado de esta mezcla no es solo un secado más rápido; se forma una estructura sólida, rugosa y extremadamente dura que se comporta de manera similar a un plástico reforzado o una soldadura en frío.
A diferencia del pegamento líquido que se escurre, la combinación con el polvo permite rellenar grietas, huecos o piezas donde falta material. Una vez endurecida, la mezcla en cuestión es mucho más resistente a la tracción y al impacto con otras superficies.
Luego de la curación, que puede ocurrir en segundos, lo cierto es que puedes usar la mezcla para lijar la superficie y pintarla, haciendo que la reparación sea estéticamente invisible.
Más allá de los beneficios, lo cierto es que la unión del bicarbonato y el cianoacrilato genera calor inmediato. Ten cuidado de no tocar la mezcla con la piel durante el proceso para evitar quemaduras.
Momentos en los que usar esta mezcla
- Reparar juguetes rotos: especialmente aquellos de plástico rígido que sufren mucha presión.
- Reconstruir roscas de tornillos: si un agujero se ha agrandado y el tornillo ya no ajusta, puedes rellenarlo con la mezcla y volver a perforar.
- Reforzar soportes: ideal para patillas de gafas, mandos a distancia o carcasas de electrodomésticos.