Cómo darle brillo a los cubiertos Tramontina con un fácil truco casero: paso a paso para que luzcan nuevos

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Truco casero para cubiertos: el error más común que hay que evitar

Después de una comida, es habitual tirar todos los cubiertos en la bacha con agua hasta que llegue el momento de lavar. Este es el enemigo número uno de tus cuchillos y tenedores, especialmente de los que tienen mango de madera tradicional.

El impacto: el agua penetra en los poros de la madera, hinchándola y provocando que, con el tiempo, se astille o se separe de los remaches. Además, la sal y los ácidos de los restos de comida (como el limón o el vinagre de las ensaladas) aceleran la corrosión del acero.

penetra en los poros de la madera, hinchándola y provocando que, con el tiempo, se astille o se separe de los remaches. Además, la sal y los ácidos de los restos de comida (como el limón o el vinagre de las ensaladas) aceleran la corrosión del acero. La regla de oro: lavarlos lo antes posible o, al menos, enjuagarlos para quitarles los restos gruesos de comida si no los vas a limpiar en el momento.

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Esponjas y detergentes: menos, es más

El acero de las hojas, aunque resistente, puede rayarse fácilmente perdiendo su brillo original.

Qué usar: optá siempre por agua tibia, un detergente neutro y la parte amarilla (suave) de la esponja.

tibia, un detergente neutro y la parte amarilla (suave) de la esponja. Qué evitar: las esponjas de acero o de aluminio están totalmente prohibidas, al igual que los productos abrasivos en polvo. Solo lograrás opacar el material y dejar micro-rayones donde luego se acumulará humedad y óxido.

El truco casero está en el secado de los cubiertos

Muchos lavan los cubiertos y los dejan en el escurridor para que se sequen solos con el aire. Este hábito es el responsable de las pequeñas manchas marrones que suelen aparecer en la hoja y en el filo dentado del cuchillo. Para evitarlo, secalos inmediatamente después de enjuagarlos con un repasador de algodón limpio y seco. El cloro y los minerales presentes en el agua de red dejan marcas al evaporarse, por lo que la fricción del secado manual asegura un acabado brillante y previene la oxidación.

¿Se pueden meter los cubiertos al lavavajillas?

La respuesta depende de la línea de tus cubiertos:

Línea Polywood (madera tratada) y acero inoxidable: son aptos para lavavajillas. Sus mangos están diseñados para resistir las altas temperaturas y el agua .

. Línea tradicional (madera común) o mangos de plástico simples: es preferible lavarlos a mano. El calor extremo del electrodoméstico deforma los plásticos y arruina los barnices de las maderas más sencillas.

Importante: aun si usás lavavajillas, retiralos apenas termine el ciclo para secarlos bien a mano antes de guardarlos en el cajón.

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Cómo recuperar cubiertos con manchas de óxido

Si el daño ya está hecho y tus cuchillos preferidos para el asado tienen pintitas de óxido, no todo está perdido. Podés recuperarlos con una mezcla casera:

Armá una pasta con bicarbonato de sodio y unas gotas de jugo de limón o vinagre blanco.

y unas gotas de jugo de limón o vinagre blanco. Aplicala sobre las manchas de la hoja de acero.

Frotá suavemente con un paño o un cepillo de dientes viejo.

Enjuagá con abundante agua tibia y, fundamental, secá de inmediato.

Cuidar tus herramientas de todos los días no requiere demasiado esfuerzo, solo un poco de atención en el momento de la limpieza. Con estos simples pasos, tus clásicos cubiertos seguirán listos para cortar y acompañar miles de comidas más.