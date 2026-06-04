Cómo afilar un cuchillo de cocina con un fácil truco casero: paso a paso para devolverle el filo original

Truco casero para un cuchillo bien afilado

El secreto de este truco casero reside en el borde inferior de las tazas o platos de cerámica, esa circunferencia rugosa de la base que no tiene esmalte brillante. La cerámica es un material considerablemente más duro que el acero de la gran mayoría de los cuchillos domésticos.

Al frotar el filo contra esa superficie porosa, la base de la taza actúa exactamente igual que una piedra de afilar tradicional, desbastando microscópicamente el metal y devolviéndole su capacidad de corte.

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El paso a paso del truco casero para un filo perfecto del cuchillo

Para aplicar esta técnica de manera segura y efectiva, solo necesitás seguir estos sencillos pasos:

Prepará la superficie: buscá una taza de cerámica tradicional (las típicas de café o té). Dala vuelta y apoyala boca abajo sobre la mesada. Es muy recomendable colocar un paño de cocina húmedo debajo de la taza para evitar que se resbale durante el proceso.

húmedo debajo de la taza para evitar que se resbale durante el proceso. Encontrá el ángulo: tomá el cuchillo firmemente por el mango y apoyá la base de la hoja contra el anillo áspero de la taza. El ángulo ideal de inclinación es de unos 20 grados respecto a la base.

firmemente por el mango y apoyá la base de la hoja contra el anillo áspero de la taza. El ángulo ideal de inclinación es de unos 20 grados respecto a la base. El movimiento clave: deslizá la hoja del cuchillo hacia abajo y hacia vos en un movimiento suave pero firme. Tenés que recorrer desde la base de la hoja (la parte más cercana al mango) hasta la punta, como si intentaras rebanar una capa muy fina de la cerámica.

hacia abajo y hacia vos en un movimiento suave pero firme. Tenés que recorrer desde la base de la hoja (la parte más cercana al mango) hasta la punta, como si intentaras rebanar una capa muy fina de la cerámica. Repetición equilibrada: hacé este movimiento unas 5 a 10 veces de un lado de la hoja. Luego, dale la vuelta al cuchillo y repetí el mismo proceso (y la misma cantidad de pasadas) del otro lado para lograr un filo parejo y simétrico.

y repetí el mismo proceso (y la misma cantidad de pasadas) del otro lado para lograr un filo parejo y simétrico. Limpieza final: una vez que termines, es fundamental lavar el cuchillo con agua y detergente, y secarlo muy bien antes de usarlo. Este paso elimina cualquier micropartícula de metal o polvo de cerámica que haya quedado suelta en la hoja.

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Un consejo extra para cuidar el filo del cuchillo

Para que el trabajo rinda y el filo dure mucho más tiempo, evitá dejar los cuchillos sumergidos en agua mucho tiempo o meterlos en el lavavajillas, ya que los detergentes abrasivos y los choques con otros cubiertos dañan el metal. Además, siempre utilizá tablas de picar de madera o plástico; el vidrio y el granito son los enemigos número uno del buen corte.