Filtración bomba de Apple: revelan cuánto costaría el iPhone 18 Pro Max y la cifra genera polémica

Según los reportes, el aumento no responde a una simple estrategia comercial, sino al incremento en los costos de producción que exige la nueva cámara de fotos con sistema de apertura variable y nuevos módulos de memoria.

Sin entrar en rodeos, los analistas y especialistas del sector estiman que este importante salto tecnológico trasladará un alza promedio de 200 dólares respecto a las generaciones anteriores, rondando en promedio los 1800 dólares en su primera versión.

Este iPhone será el más caro de Apple hasta el momento.

De esta manera, el iPhone 18 Pro Max se posicionará como el modelo base más caro que haya presentado la marca hasta el momento, desatando una fuerte polémica entre los usuarios por su elevado precio.

Si bien no hay confirmación oficial por parte de Apple, todo apunta a que el nuevo dispositivo será presentado de manera global en el tradicional evento de la empresa durante el mes de septiembre.

La nueva cámara que se abre y se cierra

A diferencia de las generaciones actuales, donde la mayor parte del trabajo recae en el procesamiento por software, este nuevo sistema de cámaras que traerá el iPhone 18 Pro Max añadirá un componente mecánico capaz de mejorar el rendimiento de la cámara en diferentes escenarios.

En la práctica, esto significa que cuando haya poca luz, la apertura del lente aumentará para permitir el ingreso de una mayor cantidad de iluminación al sensor. De esta manera, será posible capturar fotografías nocturnas más brillantes y retratos con un efecto de desenfoque más natural.

En cambio, durante el día o en ambientes muy iluminados, la apertura se reducirá para incrementar la profundidad de campo. El resultado serían imágenes con una mayor cantidad de elementos enfocados sin depender exclusivamente de la inteligencia artificial.