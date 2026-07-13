Apple demanda a OpenAI por presunto robo de secretos comerciales de iPhone

Apple presentó una demanda contra OpenAI y dos exempleados por el presunto robo de secretos comerciales vinculados al iPhone. El caso marca un punto crítico en la relación entre ambas compañías y abre un debate sobre propiedad intelectual en la tecnología y el desarrollo de modelos de IA.
Apple: qué denuncia y por qué es un caso clave para la tecnología
Según informa la agencia EFE, la demanda, presentada en el Tribunal del Distrito Norte de California, acusa a OpenAI de apropiación indebida de secretos comerciales y violación de acuerdos de confidencialidad.
Según Apple, empleados que migraron a OpenAI accedieron y sustrajeron información confidencial relacionada con hardware, especificaciones técnicas y proyectos exclusivos de dispositivos iPhone aún no lanzados.
La compañía sostiene que el robo se produjo “a todos los niveles”, desde personal técnico hasta directivos de hardware, y que la información habría sido utilizada para desarrollar dispositivos propios con integración de ChatGPT.
Impacto en la relación con Apple y en el ecosistema de tecnología
La acción legal llega en un momento sensible ya que en 2024, Apple y OpenAI habían anunciado una alianza para integrar ChatGPT en el sistema operativo del iPhone. Sin embargo, la relación se deterioró tras la compra de IO Products —empresa fundada por el exdiseñador de Apple Jony Ive— por parte de OpenAI, lo que generó tensiones estratégicas.
El conflicto también reconfigura el mapa de alianzas en la industria:
- Apple se inclinó hacia Google para incorporar Gemini en la actualización de Siri prevista para este otoño.
- OpenAI enfrenta crecientes cuestionamientos sobre el manejo de información confidencial y la movilidad de talento proveniente de grandes compañías tecnológicas.
La demanda podría influir en futuras colaboraciones entre gigantes de la IA y fabricantes de hardware, especialmente en un contexto donde la propiedad intelectual es cada vez más crítica.
La disputa entre Apple y OpenAI no es solo un conflicto legal: refleja la tensión creciente entre empresas que compiten por liderar la próxima generación de tecnología basada en inteligencia artificial.
El caso podría redefinir cómo se gestionan los secretos comerciales y las alianzas estratégicas en un sector donde la innovación avanza más rápido que la regulación.