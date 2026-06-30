La rápida expansión de la inteligencia artificial está generando una crisis inédita en el mercado de semiconductores. Apple confirmó que la escasez de chips de memoria y almacenamiento obligó a subir los precios de gran parte de su catálogo en Estados Unidos, informó EFE. La tensión tecnológica global ya impacta en la industria y en los consumidores.
Apple aumenta los precios por la falta de chips: la inteligencia artificial presiona al mercado tecnológico
La expansión de centros de datos de inteligencia artificial dispara el precio de la memoria y obliga a Apple a encarecer Mac, iPad y Vision Pro
La inteligencia artificial dispara la demanda de chips
Apple explicó que el sector atraviesa “un reto sin precedentes”: los centros de datos que alimentan modelos de inteligencia artificial consumen cantidades masivas de RAM y SSD, lo que disparó los precios de estos componentes a niveles nunca vistos. La compañía aseguró que durante meses absorbió el aumento de costos, pero ya no puede sostenerlo.
Los incrementos ya están visibles en la tienda online de Apple en Estados Unidos. Entre los más destacados:
- El MacBook Pro de 14 pulgadas tendrá una subida de 300 dólares.
- El MacBook Pro de 16 pulgadas, de 500 dólares.
- El MacBook Air, de 200 dólares.
- El iPad, de 100 dólares.
- El iPad Air, de 150 dólares.
- El iPad Mini, de 100 dólares.
- El iPad Pro de 11 pulgadas, de 200 dólares.
- El iPad Pro de 13 pulgadas, de 200 dólares.
- El iMac, de 200 dólares.
- El Mac Studio con chip M4 Max, de 500 dólares.
- El HomePod, de 100 dólares.
- El HomePod Mini, de 30 dólares.
- El Apple TV, de 70 dólares.
- Las gafas Vision Pro, de 200 dólares.
La empresa ya había dado señales del problema: en marzo dejó de vender configuraciones con 512 GB de RAM y eliminó esta tecnología por opciones más económicas del Mac Mini.
Impacto en el mercado: caída en bolsa
Tras el anuncio, las acciones de Apple cayeron 5,28 %, y luego un 6,15 % adicional, su peor descenso desde abril de 2025. La tensión en el mercado de semiconductores beneficia a fabricantes como Micron, que reportaron fuertes subas de ingresos por la demanda de inteligencia artificial.
En el plano político, el senador Bernie Sanders calificó los aumentos como “inaceptables”, cuestionando que Apple atribuya la suba a la escasez de chips mientras registra beneficios millonarios y grandes recompras de acciones.
La inteligencia artificial reconfigura la industria tecnológica
La crisis de chips muestra cómo la inteligencia artificial está transformando la cadena global de producción:
- Más centros de datos.
- Más demanda de memoria.
- Más presión sobre fabricantes.
- Más costos para empresas y consumidores.
Apple afirma que trabaja en alternativas para estabilizar precios, pero el mercado de semiconductores seguirá tensionado mientras la inteligencia artificial continúe expandiéndose.