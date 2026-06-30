Apple aumenta los precios por la falta de chips: la inteligencia artificial presiona al mercado tecnológico

El MacBook Pro de 14 pulgadas tendrá una subida de 300 dólares.

El MacBook Pro de 16 pulgadas, de 500 dólares.

El MacBook Air, de 200 dólares.

El iPad, de 100 dólares.

El iPad Air, de 150 dólares.

El iPad Mini, de 100 dólares.

El iPad Pro de 11 pulgadas, de 200 dólares.

El iPad Pro de 13 pulgadas, de 200 dólares.

El iMac, de 200 dólares.

El Mac Studio con chip M4 Max, de 500 dólares.

El HomePod, de 100 dólares.

El HomePod Mini, de 30 dólares.

El Apple TV, de 70 dólares.

Las gafas Vision Pro, de 200 dólares.

Los incrementos ya están visibles en la tienda online de Apple en Estados Unidos.

La empresa ya había dado señales del problema: en marzo dejó de vender configuraciones con 512 GB de RAM y eliminó esta tecnología por opciones más económicas del Mac Mini.

Impacto en el mercado: caída en bolsa

Tras el anuncio, las acciones de Apple cayeron 5,28 %, y luego un 6,15 % adicional, su peor descenso desde abril de 2025. La tensión en el mercado de semiconductores beneficia a fabricantes como Micron, que reportaron fuertes subas de ingresos por la demanda de inteligencia artificial.

En el plano político, el senador Bernie Sanders calificó los aumentos como “inaceptables”, cuestionando que Apple atribuya la suba a la escasez de chips mientras registra beneficios millonarios y grandes recompras de acciones.

Los incrementos ya están visibles en la tienda online de Apple en Estados Unidos.

La inteligencia artificial reconfigura la industria tecnológica

La crisis de chips muestra cómo la inteligencia artificial está transformando la cadena global de producción:

Más centros de datos.

Más demanda de memoria.

Más presión sobre fabricantes.

Más costos para empresas y consumidores.

Apple afirma que trabaja en alternativas para estabilizar precios, pero el mercado de semiconductores seguirá tensionado mientras la inteligencia artificial continúe expandiéndose.