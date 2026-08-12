La inteligencia artificial Gemini, de Google, superó los mil millones de usuarios activos mensuales, convirtiéndose en el producto de crecimiento más acelerado en la historia de la compañía. El anuncio llega en la antesala del evento Made by Google, donde la tecnológica presentará nuevos dispositivos y reforzará su estrategia en IA, informó EFE.
Google celebra que su inteligencia artificial ya es usada por más de mil millones de personas al mes
Gemini, la inteligencia artificial de Google, superó los mil millones de usuarios mensuales y se consolida como su producto de mayor crecimiento
Gemini alcanza un hito histórico para Google
El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, confirmó que más de mil millones de personas utilizan la aplicación Gemini cada mes “para despertar nuevas ideas y realizar tareas”. Con este logro, la inteligencia artificial se suma a la lista de productos de Google que superaron la marca del billón de usuarios, como el buscador, Gmail, Drive, Android, YouTube y Chrome.
El crecimiento de Gemini refleja la aceleración del mercado de inteligencia artificial, donde las grandes tecnológicas compiten por dominar el ecosistema de modelos avanzados y asistentes inteligentes.
Un contexto de competencia feroz en IA
El anuncio se produce en un momento de fuerte presión competitiva. Según estimaciones de Sensor Tower, OpenAI también alcanzó los mil millones de usuarios activos mensuales en junio, consolidando una carrera que ya involucra a gigantes como Meta, Anthropic y Microsoft.
Gemini se posiciona como el centro de la estrategia de Google para integrar IA en todos sus productos, desde Search hasta Android, pasando por Workspace y los nuevos agentes autónomos.
Made by Google: la IA como protagonista
El hito coincide con la celebración del evento anual Made by Google, que tendrá lugar este miércoles en Nueva York. Allí se presentará la nueva generación de dispositivos, entre ellos:
- Pixel 11, la serie de smartphones que integrará funciones avanzadas de IA.
- Pixel Watch 5, el reloj inteligente que también incorporará capacidades potenciadas por Gemini.
Google busca reforzar la idea de que la IA no solo es un servicio, sino el núcleo de su ecosistema tecnológico.
El crecimiento explosivo de Gemini confirma que la inteligencia artificial es la tecnología y el eje de la estrategia global de Google. Con más de mil millones de usuarios y nuevos dispositivos centrados en IA, la compañía se posiciona para liderar la próxima etapa tecnológica.
En pocas palabras
- Gemini supera: la IA de Google alcanzó mil millones de usuarios mensuales, su crecimiento más rápido.
- Competencia IA: el logro se da en un contexto de fuerte competencia con OpenAI y otros gigantes tecnológicos.
- Evento Google: el hito coincide con el evento anual Made by Google.