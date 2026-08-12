Google celebra que su inteligencia artificial ya es usada por más de mil millones de personas al mes

1B+ people are now using @Geminiapp every month to spark new ideas and get things done. It’s our fastest growing product ever, and our 14th to hit the 1B-user mark.



Kudos to @JoshWoodward & the entire Gemini team, and thank you to everyone who has been on this journey with us -… pic.twitter.com/sSWrULX4Qn — Sundar Pichai (@sundarpichai) August 11, 2026

Un contexto de competencia feroz en IA

El anuncio se produce en un momento de fuerte presión competitiva. Según estimaciones de Sensor Tower, OpenAI también alcanzó los mil millones de usuarios activos mensuales en junio, consolidando una carrera que ya involucra a gigantes como Meta, Anthropic y Microsoft.

Gemini se posiciona como el centro de la estrategia de Google para integrar IA en todos sus productos, desde Search hasta Android, pasando por Workspace y los nuevos agentes autónomos.

Made by Google: la IA como protagonista

El hito coincide con la celebración del evento anual Made by Google, que tendrá lugar este miércoles en Nueva York. Allí se presentará la nueva generación de dispositivos, entre ellos:

Pixel 11 , la serie de smartphones que integrará funciones avanzadas de IA.

, la serie de smartphones que integrará funciones avanzadas de IA. Pixel Watch 5, el reloj inteligente que también incorporará capacidades potenciadas por Gemini.

Google busca reforzar la idea de que la IA no solo es un servicio, sino el núcleo de su ecosistema tecnológico.

El crecimiento explosivo de Gemini confirma que la inteligencia artificial es la tecnología y el eje de la estrategia global de Google. Con más de mil millones de usuarios y nuevos dispositivos centrados en IA, la compañía se posiciona para liderar la próxima etapa tecnológica.